Sağlıksız Yiyecekler, Sağlıklı Beslenmenin Olumlu Etkilerini Götürebilir

Fakat normalde sağlıklı olan bir beslenme düzenine sağlıksız gıdalar dahil etmenin etkileri pek bilinmiyor. Şimdiyse Rush Üniversitesi Tıp Merkezi’nde çalışan araştırmacılar, yüksek sıklıkta sağlıksız besin tüketen kişilerde Akdeniz diyetinin sunduğu faydaların kaybolduğunu bildiriyorlar. Çalışmanın sonuçları, Perşembe günü Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association bülteninde yayımlandı.





Rush Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bölümü’nde besin epidemiyoloğu ve yardımcı profesör olan Puja Agarwal şöyle aktarıyor: “Sebzenin, meyvenin, balığın ve tam tahılların ağır bastığı bir beslenme düzeni, kişinin sağlığını olumlu şekilde etkileyebilir. Fakat kızartılmış yiyecekler, tatlılar, işlenmiş tahıllar, kırmızı et ve işlenmiş et ile birleştirildiği zaman, beslenme düzeninde Akdeniz diyetinin sunduğu fayda kısmının kaybolduğunu gözlemledik.”





Akdeniz diyeti, yaşlı yetişkinlerde bilişsel gerilemenin daha yavaş olmasıyla da bağlantılı. “Akdeniz diyeti veya MIND diyeti gibi beslenme düzenlerinden fayda sağlamak için, işlenmiş gıda tüketimi ile kızartılmış gıdalar ve tatlılar gibi diğer sağlıksız besinlerin tüketimini sınırlandırmalıyız” diyor Agarwal.





Ancak çalışma ve sunduğu bulgular kolayca genelleştirilemiyor. Bulguların genişletilmesi için, gelecekte orta yaşlı nüfusta beslenme ve algı üzerine boylamsal çalışmaların yürütülmesi gerekiyor.





Nancy Difiore/Rush Üniversitesi Tıp Merkezi.