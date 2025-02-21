Sağlıkta bir skandal daha: 75 hastanın sağlam kemiğine platin takmışlar

Sağlık Bakanlığı bu durum üzerine soruşturma başlattı. Hastanenin Ortopedi Servisi’nde ameliyat ve platin kullanımının yoğunluğundan şüphelenen bazı çalışanlar, hastaların röntgenlerini inceleyince skandalı fark etti. En az 75 hastaya, gerekli olmadığı halde platin takıldığı tespit edildi. Yaşları 2 ile 40 arasında değişen hastaların kırıkları, gerekli olmayan yöntemlerle giderildi.



DOKTORLARIN İDDİALARI



Skandalı ortaya çıkaran doktorlar, medikal şirketlerle anlaşmalar yapıldığını ve daha fazla platin kullanımının daha fazla para anlamına geldiğini belirtti. Bu durumu ortaya çıkardıkları için mobbinge maruz kaldıklarını ifade ettiler. Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini belirten doktorlar, para kazanma hırsının hasta sağlığını olumsuz etkilediğini aktardı.



İYİ PARTİ'NİN TEPKİSİ



İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez ve ortopedi uzmanları, skandalı "insanlık suçu" olarak nitelendirdi. İYİ Parti grubu, 75 hastaya uygulanan tedavinin röntgenleriyle beraber suç duyurusu hazırlığı yaparak, sorumluların yargılanmasını talep edecek.



SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI



Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde yürütülmekte olan soruşturmanın 7 Ekim 2024 tarihinde başlatıldığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 10 Ekim 2024 tarihinde müfettiş görevlendirilerek, uzman bilirkişi heyeti oluşturulduğu ifade edildi. Bakanlık, denetim faaliyetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesine ilişkin çalışmaların devam edeceğini vurguladı.