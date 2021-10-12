Samanyolu Haber /Gündem / Sağlıkta büyük kaos kapıda! /12 Ekim 2021 17:51

Sağlıkta büyük kaos kapıda!

Türk Tabipleri Birliği verilerine göre, 18 ayda istifa eden doktor sayısı 8 bini buldu. Durumun devam etmesi halinde sağlıkta kaos yaşanacağı uyarısında bulunan TTB, Sağlık Bakanlığı'nın pandemi sürecinde bütün yükü sağlıkçılara yüklediğine dikkat çekti.

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Doktorların salgın süresince istifalarını yasaklayan Sağlık Bakanlığı genelgesinin süresinin 1 Temmuz’da sona ermesinin ardından istifalar da peş peşe gelmeye başladı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ’nin derlediği verilere göre, 18 ayda istifa eden doktor sayısı 8 bini buldu. Üstelik 18 aylık sürenin büyük bölümünde istifa yasağı vardı.

İstifaları VOA Türkçe’ye değerlendiren TTB Merkez Konseyi Üyesi Halis Yerlikaya, rakamın büyük olduğuna dikkat çekti. İstifa edenlerin çoğunun özel sağlık kuruluşlarında çalışmaya başladığını vurgulayan Yerlikaya, istifa gerekçeleri arasında ağır iş yükü, şiddet ve ücretlendirmedeki sorunlar olduğunun altını çizdi.

‘ÇOK BÜYÜK BİR RAKAM’ 
 
Sadece 2020 yılında 12 bine yakın şiddet ihbarı yapıldığını ifade eden Yerlikaya şunları kaydetti: “Bu resmi rakam değil, elimizdeki bizim kendi verilerimiz. Son 18 ay içindeki pandemi sürecinin önemli kısmında istifa ve emeklilik yasağı vardı, 8 bin hekim kamudan istifa etmiştir. Bunların önemli bir kısmı özel sektöre geçtiler. Gerçekten korkunç bir rakam, çok büyük bir rakam.

‘SAĞLIK BAKANLIĞI BÜTÜN YÜKÜ SAĞLIKÇILARA YÜKLEDİ’ 

Bunun temel gerekçesi şu, Sağlık Bakanlığı bu süreçte bütün yükü sağlıkçıların omuzlarına yüklemiş durumda. Meselenin sadece tıbbi mesele olarak görülmesi, pandeminin hastanede karşılanması stratejisizliği bilimsel bir pandemi yönetimi yapılamaması nedeniyle yük, sağlık çalışanlarının omuzlarına yüklenmiş durumda.

Çalışma koşullarındaki zorluk, ücretlendirmeyle ilgili sorunların çözümü için bütün çağrımıza verilen yanıtsızlık, tükenmişlik, hekime yönelik şiddet, sadece 2020 yılında 12 bine yakın beyaz kod verilmiş yani sağlıkta şiddet olmuş, yani kaotik bir alana dönmüş durumda. Pandemi de bunun tuzu biberi oldu. Bu nedenle çok sayıda hekim artık mesleğini yerine getiremeyeceğini, kriterlere uygun çalışamayacağını düşündüğü için istifa etti”
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