Sağlık çalışanlarına şiddet serbest, şiddeti protesto etmek yasak

‘HUKUKİ GEREKÇESİ YOK’





6 Temmuz 2022’de Konya Şehir Hastanesi’nde hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda Dr. Ekrem Karakaya yaşamını yitirdi. Sağlık emekçileri “Sağlıkta şiddete dur” demek için çeşitli eylemler yaptı. Ordu Fatsa’da Genel Sağlık-İş Sendikası’nın çağrısıyla iş bırakma eylemi yapan sağlık emekçileri hakkında idari soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında sağlık emekçilerine “uyarı” cezası verildi.Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği (SAHADER) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aktürk, söz konusu kararın hukuki gerekçesi olmadığını söyledi. Yöneticilerin bu uygulamayı sağlık emekçilerine mobbing uygulamak için yaptığını belirten Aktürk, sağlıkta şiddetin önlenmediğini de vurguladı. Aktürk, “Şiddet tırmanıyor ancak önlem alınmıyor. Yetkililer çeşitli açıklamalarda bulunuyor ancak sağlık emekçilerini korunmasına yönelik önlemler alınmıyor. Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) bu durum daha çok görülüyor” dedi. Karara itiraz edildiğini ve bu cezaya ilişkin birçok emsal karar bulunduğunu söyleyen Aktürk, “Sonucun belli olduğu böyle davalar ile kamu zararı oluşturuyorlar” ifadelerini kullandı.