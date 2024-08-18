Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık çalışanlarına şiddet serbest, şiddeti protesto etmek yasak /18 Ağustos 2024 16:32

Sağlık çalışanlarına şiddet serbest, şiddeti protesto etmek yasak

Ordu Fatsa’da Genel Sağlık-İş Sendikası’nın çağrısıyla iş bırakma eylemi yapan sağlık emekçileri hakkında idari soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında sağlık emekçilerine “uyarı” cezası verildi.

SHABER3.COM

6 Temmuz 2022’de Konya Şehir Hastanesi’nde hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda Dr. Ekrem Karakaya yaşamını yitirdi. Sağlık emekçileri “Sağlıkta şiddete dur” demek için çeşitli eylemler yaptı. Ordu Fatsa’da Genel Sağlık-İş Sendikası’nın çağrısıyla iş bırakma eylemi yapan sağlık emekçileri hakkında idari soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında sağlık emekçilerine “uyarı” cezası verildi.

‘HUKUKİ GEREKÇESİ YOK’

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği (SAHADER) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aktürk, söz konusu kararın hukuki gerekçesi olmadığını söyledi. Yöneticilerin bu uygulamayı sağlık emekçilerine mobbing uygulamak için yaptığını belirten Aktürk, sağlıkta şiddetin önlenmediğini de vurguladı. Aktürk, “Şiddet tırmanıyor ancak önlem alınmıyor. Yetkililer çeşitli açıklamalarda bulunuyor ancak sağlık emekçilerini korunmasına yönelik önlemler alınmıyor. Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) bu durum daha çok görülüyor” dedi. Karara itiraz edildiğini ve bu cezaya ilişkin birçok emsal karar bulunduğunu söyleyen Aktürk, “Sonucun belli olduğu böyle davalar ile kamu zararı oluşturuyorlar” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sağlık çalışanlarına şiddet serbest, şiddeti protesto... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:26:29