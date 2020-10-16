Sağlıkta indirim isyanı: Devletin borcu 18 milyar liraya ulaştı

Kamu ve üniversite hastanelerinin, ilaç ve tıbbı cihaz sektörüne toplam borcu 18 milyar lirayı aştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın ise borcu ödemek için medikal firmalardan alacaklarının yüzde 25’inden, ilaç firmalarından ise yüzde 6’sından feragat etmelerini istemesi tepkilere neden oldu. Medikal malzeme firmaları, batma noktasına geldiklerini, feragat gerçekleşirse üretici ve bayilerin faaliyetlerini sürdürmelerinin mümkün olmayacağını belirterek “Eğer sıkıntılarımıza çare bulunmazsa sektör büyük bir çıkmazın içine girecek” dediler.









Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği (TÜDER) Başkanı Mustafa Daşcı, “Firmalar kapanma ile yüz yüze, Sağlık ve Maliye Bakanlığı nabız yokluyor” dedi. Daşcı “İlk önce 81 ilde 87 kamu hastaneleri genel sekreterliği kuruldu. Şimdi hastanelerde mal ve hizmet alım ekibi var, bir de kamu hastaneleri ekibi kurdun orada mal ve hizmet alımları ile ilgili bölüm var, bir de il sağlık müdürlüklerinde mal ve hizmet alımı var. Bir malı alabilmek için harcadığın işgücü rakamı, alacağın malın iki üç katına çıktı. Tıbbi ve ecza depolarının alacakları 18 milyar TL. Tıbbi cihazların alacakları ise 8 milyar TL’ye yakın...”





Bir medikal şirketin sahibi olan İlkay Erhan Çınar ise kamu hastanelerinden alacağının 350 bin lirayı aştığını belirterek “1 yıldır kamu hastanelerinden alacağımı alamıyorum” dedi. Çınar, “10 gün öncesine kadar ‘paramız yok deniyordu’, şimdi parası olmayan ‘hadi gelin, yüzde 25 indirim yapın, ödeyelim’ diyor. 350 bin TL alacağımın yüzde 25’i 60-70 bin TL ediyor ki bu benim batmam demek.”