Sağlıkta şiddet yasası teklifi Meclis'te reddedildi

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, doktor önlüğü ile Meclis kürsüsüne çıktı, sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkarılmasını istedi. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “Şimdi bu meseleyle alakalı bizim zaten bir hazırlığımız var. Fakat bu işi yaparken hep beraber yapalım istiyoruz” dedi. Şeker’in önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.





CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, sağlıkta şiddet yasası teklifinin doğrudan Meclis gündemine alınması için önerge verdi.





Meclis Genel Kurulu’nda teklif üzerinde söz alan Şeker kürsüye doktor önlüğü ile çıktı. Meclis Başkanvekili Levent Gök, Şeker’i “Sayın Şeker, benim Meclis uygulamalarımda sembolik olarak izin veriyorum, selamlayıp hemen çıkartmanızı rica edeceğim. İç Tüzük’e de aykırı davranmamaya dikkat edelim” diyerek uyardı.





Uyarı üzerine doktor önlüğünü çıkarıp kürsüye asan Şeker, “Her ne kadar önlüğü çıkartsam da hekim kimliğimle konuşacağım, vekil kimliğimle değil. Sağlıkta şiddet yasası çıkana kadar da bu mikrofonda kalsın bu önlüğümüz” dedi.





Şeker teklifle ilgili, “Üç gün biz halk olarak sağlıkçıları alkışladık ama sonrası üç nokta, boşluk. Eğer biz halkla birlikte alkışladığımızın ötesinde, Meclis olarak bu, sağlıkta şiddet yasasını çıkartmayacaksak ne farkımız kaldı sokakta alkış yapandan. Sadece alkış yetmez, biz sorumlulukları yerine getirelim istiyoruz” diye konuştu.





Dünya Sağlık Günü dolayısıyla sağlık çalışanlarını kutlayan, görevi başında katledilen, Koronavirüs mücadelesinde ölen doktorları anan Şeker daha sonra sağlıkçılara şiddet uygulayanlara verilen cezaları arttıran teklifle ilgili bilgi verdi.





Teklifin bir buçuk yıldır komisyonda beklediğini söyleyen Şeker bu sürede 20 bin, son 7 yılda 90 bin sağlıkçının şiddete uğradığını, 2005 ila 2019 yılları arasında 9 hekimin görevlerinin başında öldürüldüğünü söyledi. Şeker şöyle devam etti:





“Sağlık çalışanlarının önümüzdeki günlerde daha büyük bir mücadele azmine ihtiyaçları var ve bu sıkışan sağlık kapasitesinden dolayı daha fazla şiddete uğrama durumu söz konusu. Bunun için biz bu görevimizi yapalım ve bu yasayı bir an önce gündeme alıp, yasa teklifimizi yasa olarak buradan çıkartıp halk için mücadele veren sağlıkçılarımıza Meclis’ten bir moral desteği sağlayalım. Bu Koronavirüs pandemi döneminde bize düşen sorumluluk budur. İspanyol gribinden ölenlerin döneminde, o günün yöneticilerini yöneticilerin sorumsuzluğuyla hatırlıyorlar, biz de bugün sorumsuz davranmayalım ve bu yasayı bir an önce çıkartalım, hak ettikleri güvenceyi sağlık çalışanlarına verelim.”





AKP: Bu meseleyle ilgili hazırlığımız var





Teklifin oylamasına geçilmeden önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bu, bütün sağlık çalışanlarının çıkmasıyla kendilerini daha güvencede hissedecekleri bir kanun teklifi. Tarihi bir fırsat var”, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da “Destek vermeye hazırız” dedi.





AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “Hekimlerimize karşı yapılan bu şiddet hareketlerini başından beri kabul etmemiz mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımızla, bütün bakanlarımız ve Türkiye’nin önemli STK’lerinin bütün kuruluşlarının başkanlarıyla yaptığımız o ilk toplantıda Sağlık Bakanımızın bizlerden arzu ettiği iki şey vardı: Bunlardan bir tanesi, performans sistemiyle çalışıldığı için bu süreçte en yüksek tavandan ödeme yapılması, bir diğeri şiddetle alakalı bu kanunun çıkarılması. Birincisi gerçekleşti. Şimdi bu meseleyle alakalı bizim zaten bir hazırlığımız var. Fakat bu işi yaparken hep beraber yapalım istiyoruz” şeklinde konuştu.





CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, taslağı gördüğünü belirterek, “Sayın Sağlık Bakanının talebinin yüzde 20’sini bile karşılamıyor. Sağlık Bakanının talebiyle Türk Tabipleri Birliği’nin ve bizim verdiğimiz önergenin arasında küçük nüanslar var ama Adalet ve Kalkınma Partisi bu torbaya ya da gelecek torbaya dediği bir paragraflık metin, dağın fare doğurması, beklentinin boşa çıkması. O yüzden enine boyuna iki çalışmayı burada birleştirip gündemimize sağlıkta şiddeti beş parti alırsa bu teklif CHP’nin teklifi olmaktan da çıkıyor zaten. Bunu bekliyoruz. Böyle bir jesti sağlık çalışanları hak ediyor diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.