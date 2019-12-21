Sağlıkta şiddette dünya sıralamasındayız

Sağlıkta şiddete göz yumulduğu savunulan raporda, “Şiddette dünya sıralamasına girdik'' denildi. Raporda şu görüşler savunuldu:







AŞIRI YÜK: Türkiye’de sürdürülemez olan sağlık sistemi ve kamucu anlayıştan uzaklaşılması, doktorlar ve sağlık personeli üzerinde aşırı yük oluşturmuş, bu yük sağlık hizmetinin niteliklerine zarar vererek, hastalar ile sağlık çalışanları arasında güven problemlerine neden olmuştur.





ŞİDDET ARTTI: Türkiye'de her gün ortalama 40 sağlık çalışanı, fiziksel, psikolojik ve sözel şiddet biçimlerinden birine maruz kalmakta, her saat başı birden fazla sağlık çalışanı şiddete uğramaktadır. Sağlık çalışanlarının dörtte üçü çalışma yaşamlarında en az bir kere şiddete maruz kalmaktadır.





90 BİN KİŞİ: 2005-2019 yılları arasında 9 hekim görevi başında öldürülmüştür. Son 7 yılda şiddete uğradığını bildiren sağlık çalışanı sayısı 90 bini aşmıştır. Hekimlerin yüzde 95'i şiddetin artmasında siyasilerin, sağlık çalışanlarını halk nezdinde değersizleştiren beyanlarının etkili olduğunu belirtmişlerdir. 2015-2017 yılları arasında 431 sağlık çalışanı intihar etmiştir.





HEKİM AÇIĞI:Türkiye'de 100 bin kişiye düşen hekim sayısı 186 iken, OECD ülkelerinin ortalaması bu rakamın yaklaşık iki katına yani 351'e ulaşmaktadır. Türkiye'de 100 bin kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı 272 iken, OECD ülkelerinin ortalaması bin 25'tir. Sagˆlık çalışanı başına düşen hasta sayısı kat kat fazladır. Bu da, başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının hastalara ayırdığı sürenin düşmesine neden olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütüne göre sağlıklı bir muayene için hasta başına 20 dakika süre ayrılması gerekirken bu süre Türkiye'de 5 dakikadır.