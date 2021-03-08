Samanyolu Haber /Gündem / Sağlıkta yaprak dökümü: 3 ayda 6 bin sağlıkçı iş bıraktı /08 Mart 2021 16:12

Sağlıkta yaprak dökümü: 3 ayda 6 bin sağlıkçı iş bıraktı

Ağır pandemi şartları sağlık sektöründe peş peşe istifa ve emekliliği beraberinde getirdi. Koronavirüs salgınının yaygınlaşmasının ardından sağlık çalışanlarına getirilen istifa ve emeklilik yasağının kısa süreli kaldırılması sonucu 6 binden fazla sağlıkçı görevi bıraktı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru önergesinde, istifa ve emeklilik rakamlarını sordu. İlgezdi'nin verdiği bilgiye istifa ve emeklilik yasağının kısa süreli kaldırılması sonucu 6 bin 24 sağlıkçı görevi bıraktı.

Daha önce istifa eden sağlıkçıların sayısını açıklayan Koca, bu kez verdiği cevapta emekli olanların sayısını bildirdi. Koca, yasak kalktıktan sonra 792’si doktor toplam 2 bin 537 sağlıkçının emekli olduğunu, aynı dönemde 2 bin 107’si doktor olmak üzere toplam 3 bin 487 sağlıkçının da istifa ettiğini açıkladı.

Kendisine gönderilen cevabı BirGün’e değerlendiren İlgezdi, “Üç ayda 6 bin 24 sağlıkçı istifa etti ya da emekli oldu. Yani pandemide günde 32’i doktor olmak üzere 67 sağlıkçı görevi bırakmak zorunda kaldı.” dedi.

İlgezdi, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “27 Ekim 2020’de gelen istifa ve emeklilik yasağı, 19 Ocak’ta sadece istifa yasağına döndü. 19 Ocak’tan 3 Mart’a kadar o kadar çok emekli hekim ve sağlıkçı oldu ki tekrar emekli olmayı yasakladılar. Önce istifalar yasaklandı, şimdi emekliliği yasakladılar. Sağlıkçılar pandemide kahramanca mücadele ettiler, taleplerinin hiçbiri karşılanmadı, onlara destek olması için yeterli eleman alımı yapılmadı. Yüzbinlerce atama bekleyen sağlıkçı ile sistem güçlendirilmedi. Günü kurtarmak için politika üretenler çözümü yine yasaklarda buldu. Böyle sağlık sistemi olmaz, sağlık ordumuzun erimesini istifaları, emeklileri yasaklayarak değil, sistemi çalışanlara göre düzenleyerek engelleyebilirsiniz.”
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