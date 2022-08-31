Samanyolu Haber /Gündem / Sağlıkta yeni kriz: Özel hastaneler SGK sisteminden çıkıyor /31 Ağustos 2022 11:01

Sağlıkta yeni kriz: Özel hastaneler SGK sisteminden çıkıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) özel hastaneleri tüm branşlarda anlaşmaya zorlaması nedeniyle bazı özel hastaneler SGK sisteminden çıktı. Devlet hastanesinde randevu bulamayan vatandaşlar, özelde fahiş fiyatlar ödüyor.

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SGK, kurumla anlaşmalı özel hastanelere kısmi branşlarda değil bütün branşlarda hasta kabul etme zorunluluğu getirme kararı aldı. Cumhuriyet’in haberine göre bu karar nedeniyle birçok hastane “SGK ile anlaşmalı hastaneler” kapsamından çıktı. Temmuz ayında ise Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yapılan değişiklikle birlikte özel hastanelerin sağlık hizmet bedellerine yüzde 40 zam yapıldı. Bu süreçte hastalar ciddi oranda mağdur olurken devlet hastanelerinde randevu bulamayan hastalar, rutin bir kan testine bile fahiş rakamlar ödemek zorunda kalıyor.

YOKSULLAR SAĞLIK HİZMETİNE ULAŞAMIYOR
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat Bulut, değişiklikler nedeniyle yoksulların sağlık hizmetine ulaşamadığını anlattı. Bulut, “Kişi başına düşen yıllık sağlık masrafı, ortalama 3 bin lirayı geçti. Yani 85 milyonluk nüfus, 250 milyar lirayı aşkın bir parayı, sağlığı için cebinden ödüyor. İnsanlar sağlık, eğitim, adalet ve güvenlik hizmetlerini ücretsiz alabilmek için prim ve vergi ödüyorlar. Ancak sağlık için cepten ödenen ücretler her geçen gün artıyor. Hastalar eczanede reçete bedeliyle birlikte muayene ücreti de ödüyorlar. Hekimler özlük hakları iyileştirilmediği için kamudan ayrılıp özel sektöre yöneliyor. Ancak yurttaşlar da bu özel hastanelere ulaşamıyor.” diye konuştu.

ÖZEL HASTANELERE ÖDENECEK İLAVE ÜCRETLER YÜZDE 40 ARTTI
Vedat Bulut, SUT’taki değişiklikle ilgili de konuştu. Bulut, “Yurttaşın özel sağlık kuruluşlarına ödeyeceği ilave ücretler yüzde 40 daha artacak. Özel sektörde SUT fiyatlarının yüzde 200 fazlasını fatura edebilme durumu vardı. Özel hastaneler, SGK 1 lira ödüyorsa 2 lira da yurttaşlara fatura çıkarabiliyordu. Geçen hafta SGK ödemelerinde yüzde 40 artış yaptılar. Bu yurttaşın cebinden çıkan masrafın da artacağı anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.

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