Samanyolu Haber /Gündem / Sağlıkta yeni skandal! 75 hastanın sağlam kemiğine platin takmışlar /20 Şubat 2025 17:21

Sağlıkta yeni skandal! 75 hastanın sağlam kemiğine platin takmışlar

Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'ndeki bazı çalışanlar ameliyat ve platin kullanımındaki yoğunluktan şüphelenerek röntgenleri inceledi. İnceleme sonucunda 75 hastaya gerekli olmadığı halde platin takıldığı ortaya çıktı.

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Sağlıkta skandalların ardı arkası kesilmiyor. Önce SGK'dan daha fazla para almak uğruna yenidoğan bebeklerin bile bile ölüme terk edilmesi, ardından bir özel hastanenin ameliyathanesinde yapılan fiyat pazarlığı, şimdi de gerek olmadığı halde platin takılan hastalar...

GEREK OLMADIĞI HALDE PLATİN TAKMIŞLAR!

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre bu seferki haberin merkezi Diyarbakır. Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'nin Ortopedi Servisi'nde bazı çalışanlar; ameliyat ve platin kullanımının yoğunluğundan şüphelenerek hastaların röntgenlerini inceledi. İncelemeyi yapan çalışanlar, en az 75 hastaya gerekli olmadığı halde platin takıldığını; yaşları 2 ile 40 arasında değişen hastaların kırıklarının gerekli olmayan yöntemlerle giderildiğini tespit etti.

Ortaya çıkan skandala ilişkin İYİ Parti suç duyurusunda bulunacak.
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