Sağlıkta yeni skandal! 75 hastanın sağlam kemiğine platin takmışlar

GEREK OLMADIĞI HALDE PLATİN TAKMIŞLAR!
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre bu seferki haberin merkezi Diyarbakır. Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'nin Ortopedi Servisi'nde bazı çalışanlar; ameliyat ve platin kullanımının yoğunluğundan şüphelenerek hastaların röntgenlerini inceledi. İncelemeyi yapan çalışanlar, en az 75 hastaya gerekli olmadığı halde platin takıldığını; yaşları 2 ile 40 arasında değişen hastaların kırıklarının gerekli olmayan yöntemlerle giderildiğini tespit etti.
Ortaya çıkan skandala ilişkin İYİ Parti suç duyurusunda bulunacak.