Sağlıkta yeni skandal! 75 hastanın sağlam kemiğine platin takmışlar





GEREK OLMADIĞI HALDE PLATİN TAKMIŞLAR!

Sağlıkta skandalların ardı arkası kesilmiyor. Önce SGK'dan daha fazla para almak uğruna yenidoğan bebeklerin bile bile ölüme terk edilmesi, ardından bir özel hastanenin ameliyathanesinde yapılan fiyat pazarlığı, şimdi de gerek olmadığı halde platin takılan hastalar...Gerçek Gündem'de yer alan habere göre bu seferki haberin merkezi Diyarbakır. Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'nin Ortopedi Servisi'nde bazı çalışanlar; ameliyat ve platin kullanımının yoğunluğundan şüphelenerek hastaların röntgenlerini inceledi. İncelemeyi yapan çalışanlar, en az 75 hastaya gerekli olmadığı halde platin takıldığını; yaşları 2 ile 40 arasında değişen hastaların kırıklarının gerekli olmayan yöntemlerle giderildiğini tespit etti.Ortaya çıkan skandala ilişkin İYİ Parti suç duyurusunda bulunacak.