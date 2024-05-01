Sağlınızı İyileştirmenin Bedava Yolları

ESRA BÜYÜKCOMBAK - Akademisyen (Genetik ve Biyoloji Mühendisliği)







Sağlıklı bir yaşam sürmek için pahalı takviyelere veya karmaşık tedavilere ihtiyacınız yok! Aslında, sağlığınızı korumanın ve yaşlanmayı sağlıklı bir şekilde yaşamanın en doğru yolları tamamen ÜCRETSİZ! Basit uygulamalara odaklanarak, bedeninizin doğal iyileşme gücünden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Bu sayede hastalıklara karşı daha dirençli olursunuz ve yaşam kalitenizi artırırsınız.







1.Düzenli uyku





Düzenli uyku, vücudunuzu ve zihninizi yeniden şarj etmesi için kritik öneme sahiptir. Uyku, zihinsel sağlığınızı destekler ve duygusal dengeyi korur. Yeterli uyku almak, odaklanma yeteneğinizi artırır, bilişsel fonksiyonları iyileştirir ve stresle başa çıkmanıza yardımcı olur. Ayrıca, vücudunuzun onarım ve yenilenme süreçlerini destekler. Bağışıklık sisteminizi güçlendirir, kalp sağlığınızı korur, kilo kontrolüne yardımcı olur ve metabolizmanızı dengeler. Verimli uyku, öğrenmeyi ve hafızayı geliştirir. Aynı zamanda fiziksel performansınızı artırır, iyileşme sürecini hızlandırır ve sakatlanma riskini azaltır.





2. Güneş ışığı almak





Güneş ışığının sağlığa olan tüm yararları arasında en iyi bilineni vücutta D vitamini üretim sürecini başlatmaktır. D vitamini vücutta meydana gelen önemli biyolojik süreçler için gereklidir. Sağlıklı kemikleri desteklemek, iltihabı azaltmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek, kardiyovasküler sorunları azaltmak gibi pek çok fonksiyonda görev alır. Güneş ışığı ayrıca daha iyi uykuyu destekler ve serotonin ve melatonin seviyelerini düzenleyerek insanların günlük ritimlerini ayarlar. Güneş, genel olarak insanın kendini iyi hissetmesini sağlar. Ruh halini iyileştirerek depresyonu azaltır ve rahatlamayı teşvik eder.





3.Aktif olmak





Aktif olmak, sağlığınızı korumanın ve geliştirmenin temel yollarından biridir. Fiziksel aktivite, beyin sağlığınızı destekler ve kilo kontrolüne yardımcı olur. Ayrıca, hastalık riskini azaltır ve kemikleriniz ile kaslarınızın güçlenmesine katkı sağlar. Aktif bir yaşam tarzı, çeşitli sağlık sorunlarının riskini azaltır, yaşlanma belirtilerini geciktirir. Bu sayede, tip 2 diyabet, kanser ve kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riski azalır. Egzersiz yapmak ayrıca ruh halinizi dengeleyerek olumsuz düşünceleri azaltır ve stresle daha iyi başa çıkmanıza yardımcı olur. Çünkü egzersizle beyninizdeki mutluluk hormonlarının seviyeleri artar.









4.Açık havada vakit geçirmek





Araştırmalar ister parkta ister caddede olsun, açık havada vakit geçirmenin zihinsel ve fiziksel sağlığımıza fayda sağladığını gösteriyor. Dışarıda olmak, sağlığınızı iyileştirmenin en iyi yollarından biri olan aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzını destekler. Dışarda olmanın hafızayı ve bilişi geliştirdiğine dair çok sayıda kanıt vardır. Yapılan çalışmalar, yeşil alanların yakınında yaşayanların Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı ve diğer demans türleri nedeniyle hastaneye kaldırılma oranlarının daha düşük olduğunu gösteriyor. Ayrıca açık havada bulunarak D vitamini üretimi sağlanır ve uyku sağlığı gelişir.





5. Gece mavi ışıktan uzak durmak





Yatmadan önce mavi ışığa maruz kalmak, melatonin üretimini etkileyerek uyku düzenini bozabilir. Çünkü vücudun sirkadiyen ritmi etkilenir. Sirkadiyen ritim, davranışsal ve biyolojik süreçleri senkronize eden hücresel bir süreçtir ve ışık en güçlü çevresel etkenidir. Mavi ışık, bu sistemi etkiler ve doğal olarak güneşten gelir. Ancak, günümüzde elektronik cihazlarla mavi ışığa daha fazla maruz kalıyoruz. Özellikle de dijital ekranlardan yayılan mavi ışık dalgalarıyla sirkadiyen ritim doğrudan etkilenir ve uyku kalitesi azalır. Ruh haliyle birlikte çeşitli süreçlerin oluşmasına neden olabilir.





6. Topraklanmak





Topraklama, biriken negatif elektrik yükün vücuttan doğrudan dünya yüzeyine iletilmesini sağlayan eski bir uygulamadır. Bu uygulama, uyku kalitesini artırabilir, bağışıklık fonksiyonunu etkileyebilir, ruh halini iyileştirebilir ve iltihaplanma ile ağrıda azalma gibi fiziksel etkiler sağlayabilir. Topraklanmanın stresi azalttığı, otonom sinir sisteminin aktivitesini düzenlediği, kalp atışını dengelediği, yara iyileşmesini hızlandırdığı gözlemlenmiştir. Topraklamayı basitçe, toprak veya çim üzerinde çıplak ayakla yürüyerek yapabilirsiniz. Alternatif olarak, topraklama matları veya özel ayakkabılar gibi modern araçlar da kullanılabilir.





7. Şükretmek





Minnettarlık, bireyin ister maddi ister manevi olsun, yaşadığı güzellikleri fark ederek şükranla takdir etmesidir. Şükrederek insanlar hayatlarındaki nimetlerin farkına varırlar. Böylece, pozitif duygular artar daha fazla mutlu hissedilir. Ayrıca şükür ile kalp sağlığı, stres ve iltihaplanma, ağrı algısı gibi fiziksel sağlık faktörleri arasındaki ilişkiyi araştırmak için çok sayıda çalışma yapılmış ve pozitif etkileri gözlenmiştir. Başka bir araştırma, uyku öncesinde, olumlu düşüncelerle şükredenlerin daha kaliteli uyuduklarını, ve bunun da sinir sistemini rahatlattığını gösterdi.





8. Nefes egzersizleri yapmak





Odaklanmış nefes çalışması vücudunuzdaki her sistemin en iyi şekilde çalışmasını etkiler. Nefesinizin hızı, ritmi ve derinliği üzerinde kontrolün ve farkındalığın olmasının çok faydası biliniyor. Nefes egzersizleri, gevşemeyi teşvik eder ve stres hormonu olan kortizol düzeylerini düşürür. Doğru nefes teknikleriyle kasların ve dokuların en iyi şekilde performans göstermesi desteklenir ve kalp atış hızıyla kan basıncı dengelenebilir.





Doğal ve ücretsiz yollarla herkes sağlığını destekleyebilir. Hayatımızı iyileştirecek uygulamalarla mutlu günler geçirmenizi dilerim.