Samanyolu Haber /Gündem / Sahadaki ABD askeri: Kariyerimde ilk kez utanç duyuyorum /10 Ekim 2019 12:47

Sahadaki ABD askeri: Kariyerimde ilk kez utanç duyuyorum

Amerikan haber kanalı Fox News'in ulusal güvenlik muhabiri Jennifer Griffin, Türkiye'nin operasyonu öncesi bölgeden çekilen ABD askerleriyle yaptığı telefon görüşmesini paylaştı.

SHABER3.COM

Griffin, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda askerlerden birinin "Kariyerimde ilk defa utanç duyuyorum." dediğini belirtti. Gazeteciye konuşan bir asker, "Tüm güvenlik anlaşmalarına uyduk. Kürtler tüm anlaşmalara uyuyor. Türklere sınırın bu tarafından hiçbir tehdit yok. Bu delilik." şeklinde konuştu.

Euronews'ten Enis Günaydın'ın haberine göre Griffin, Kürtlerin bulundukları yerlerden ayrılmadığını ve IŞİD mahkumlarını kontrol altında tutmaya devam ettiklerini söyleyen bir askerin "Kürtler bizim desteğimizi talep ediyor. Biz ise hiçbir şey yapmıyoruz." dediğini aktardı.

Trump'ın geri çekilme kararına şaşırdıklarını söyleyen başka bir asker de Amerikan başkanı hakkında, "Sorunu anlamıyor. Kararın sonuçlarının farkında değil. Erdoğan bir İslamcı, aklı başında bir taraf değil." ifadelerini kullandı.

Griffin, Kürtlerin Orta Doğu'da Batılı düşünce tarzına sahip olan halklardan biri olduğunu söyleyen bir başka askerin de IŞİD üyeleri hakkında, "Önümüzdeki gün ve haftalarda çoğu serbest kalacak." dediğini yazdı.

Gazetecinin paylaşımları on binlerce kez retweet ve beğeni aldı. Sağ görüşlü haber kanalı Fox News, ABD'de Trump'ı destekleyen duruşuyla biliniyor. Ancak Barış Pınarı Harekatı konusunda kendi partisinin de desteğini kaybeden Başkan Trump, çelişkili açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sahadaki ABD askeri: Kariyerimde ilk kez utanç duyuyorum Sonraki Haber >>

Önkibar'ın iki sene önce yumruk yediği görüntüler servis edildi

Önkibar'ın iki sene önce yumruk yediği görüntüler servis edildi

Bir yük gemisi kürekçileri biçti

Bir yük gemisi kürekçileri biçti

Araç kullanırken hem uyudu hem de başkasını suçladı

Araç kullanırken hem uyudu hem de başkasını suçladı

Araba bir anda takla attı

Araba bir anda takla attı

Son atlayış... Paraşütü açılmadı

Son atlayış... Paraşütü açılmadı

‘Tutsak bebeklere özgürlük’ konvoyu Washington’da

‘Tutsak bebeklere özgürlük’ konvoyu Washington’da

İmamoğlu 'keskin sirke' Göksu'ya ne tavsiye etti?

İmamoğlu 'keskin sirke' Göksu'ya ne tavsiye etti?

Boğaya karşı gelmek çarptı

Boğaya karşı gelmek çarptı

'Ne olur bu dosya kapatılmasın'

'Ne olur bu dosya kapatılmasın'

İSPARK'ta İlk Kez Kadınlar Görevde

İSPARK'ta İlk Kez Kadınlar Görevde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:44:32