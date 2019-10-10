Sahadaki ABD askeri: Kariyerimde ilk kez utanç duyuyorum

Griffin, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda askerlerden birinin "Kariyerimde ilk defa utanç duyuyorum." dediğini belirtti. Gazeteciye konuşan bir asker, "Tüm güvenlik anlaşmalarına uyduk. Kürtler tüm anlaşmalara uyuyor. Türklere sınırın bu tarafından hiçbir tehdit yok. Bu delilik." şeklinde konuştu.







Euronews'ten Enis Günaydın'ın haberine göre Griffin, Kürtlerin bulundukları yerlerden ayrılmadığını ve IŞİD mahkumlarını kontrol altında tutmaya devam ettiklerini söyleyen bir askerin "Kürtler bizim desteğimizi talep ediyor. Biz ise hiçbir şey yapmıyoruz." dediğini aktardı.







Trump'ın geri çekilme kararına şaşırdıklarını söyleyen başka bir asker de Amerikan başkanı hakkında, "Sorunu anlamıyor. Kararın sonuçlarının farkında değil. Erdoğan bir İslamcı, aklı başında bir taraf değil." ifadelerini kullandı.





Griffin, Kürtlerin Orta Doğu'da Batılı düşünce tarzına sahip olan halklardan biri olduğunu söyleyen bir başka askerin de IŞİD üyeleri hakkında, "Önümüzdeki gün ve haftalarda çoğu serbest kalacak." dediğini yazdı.







Gazetecinin paylaşımları on binlerce kez retweet ve beğeni aldı. Sağ görüşlü haber kanalı Fox News, ABD'de Trump'ı destekleyen duruşuyla biliniyor. Ancak Barış Pınarı Harekatı konusunda kendi partisinin de desteğini kaybeden Başkan Trump, çelişkili açıklamalar yapmaya devam ediyor.



