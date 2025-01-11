Şahan Gökbakar canlı yayında petrol koklayan Ahmet Hakan'ı böyle ti'ye aldı





"BU GABAR GİBİ DEĞİL"













Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı canlı yayında "Gabar'da 75 kuyuda günlük 71 bin varil petrol üretildiğini" söyledi. Ahmet Hakan ise kavanozdaki ham petrolü koklayıp, "Tam benzin istasyonlarında duyduğumuz koku. Biraz daha ağır" dedi.Ünlü Komedyen Şahan Gökbakar, Ahmet Hakan'ın petrol koklamasını ti'ye alan bir gönderi paylaştı.Ahmet Hakan'ı taklit eden Gökbakar'ın kullandığı ifadeler sosyal medyada çokça paylaşıldı.Hakan'ı taklit eden Gökbakar'ın videoda dikkat çeken ifadeler kullanırken elinde petrole benzettiği kavanozdaki sıvıyı "Bir tadayım" diyerek içti.Gökbakar'ın bu videosu sosyal medyada gündem oldu.Videoda petrolü tatmak için içen Gökbakar, esprili üslubuyla şu ifadeleri kullandı:"Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu Gabar gibi değil. Çünkü genize biraz yapılıyor. Toprağımsı ama kekremi bir havası var. Bu bana daha çok 75'lerin belki ikinci dekubah vintage ilk mahsur bir Hazar gibi geldi."