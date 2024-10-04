Samanyolu Haber /Gündem / Şahan Gökbakar'a büyük şok: 10 yıla kadar hapis istemi /04 Ekim 2024 18:52

Şahan Gökbakar'a büyük şok: 10 yıla kadar hapis istemi

Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki Birinci Derece Doğal SİT Alanı'nda bulunan villasında izinsiz güneş paneli ve su deposu yaptırmasıyla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede Şahan Gökbakar ve kardeşi Togan Gökbakar'ın da bulunduğu 4 kişi hakkında 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame kabul edilirse Gökbakar hakim karşısına çıkacak.

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Komedyen Şahan Gökbakar'ın, Marmaris'te yer alan ve Birinci Derece Doğal Sit Alanı olarak sınıflandırılan villasında yapılan izinsiz güneş paneli ve su deposu inşaatıyla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

İddianameye göre soruşturma, Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başlatıldı.

BirGün'de yer alan habere göre Müdürlük, yaptığı suç duyurusunda şüphelilerin Turgut Mahallesi'nde yer alan yapıya izinsiz fiziki ve inşai müdahalede bulunduğuna yer verdi. Söz konusu taşınmazda kaçak olarak beton dolgu üzerine ahşap iskele, taş duvar, bir adet konut yapısı, bir adet depo yapısı, çardak, güneş paneli ve su deposu inşa edildiği ifade edildi.

"SATIN ALDIĞIMIZDA BÖYLEYDİ"

Şahan Gökbakar, kardeşi Togan Gökbakar ve Çağrı Özeren'in ifadelerine de yer verilen iddianamede, şüphelilerin; "Biz taşınmanızı 2020'de satın aldık. Aykırılıkları biz yapmadık, satın aldığımızda böyleydi" diye savunma yaptığı hatırlatıldı. Taşınmazın önceki sahibi Osman Bayındır'ın da suçlamayı kabul etmediği ifade edildi.

HAPİS CEZASI TALEBİ

İddianamede Şahan Gökbakar, kardeşi Togan Gökbakar, Çağrı Özeren ve Osman Bayındır'ın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nu ihlal ve imar kirliliğine neden olma suçlarından 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
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