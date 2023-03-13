Şahan Gökbakar'dan Kızılay Başkanı'na cevap: Utanma duygusu yok

Ahbap'a 46 milyon liraya çadır satışını "Atatürk'ün emri ile İsmet Paşa'nın onayı ile yapılan çadır satışları var" sözleriyle savunan Kınık'a Şahan Gökbakar'dan cevap geldi. Gökbakar paylaşımında "Kerem bey bırakın edebiyatı. Siz TRT'de çalışan oğlunuzu Kızılay Genç başkan yardımcısı yapıp 60 bin tl'ye yakın maaş bağlayan bir babasınız. Millet dışardayken şirketlerinizdeki çadırları da onlara yollasaydınız satmak yerine! Bende şöhret çok da sizde utanma duygusu yok maalesef..." ifadelerini kullandı.









Başka bir tweet'inde Gökbakar'a "Şahan bey, Kızılayda ne ailemden ne yakın uzak akrabalarımdan kimse çalışmıyor" diyen Kınık'a oyuncudan cevap gecikmedi. Gökbakar, "Kerem bey gazeteciler yazdı, yayınladı. Bizler de oradan öğrendik. 12 YK başkanlığından toplam 306.244 tl aldığınız yazıyor... Bütün bunları bırakalım, niye kızdı insanlar size ve neden istifa etmelisiniz? Çünkü afet anında çadır sattınız. Özür dileyip, görevi bırakın! Gerisi boş" ifadelerini kullandı.







