Samanyolu Haber /Gündem / Şahan Gökbakar'dan Kızılay Başkanı'na cevap: Utanma duygusu yok /13 Mart 2023 12:53

Şahan Gökbakar'dan Kızılay Başkanı'na cevap: Utanma duygusu yok

Ahbap'a 46 milyon liraya çadır satışını "Atatürk'ün emri ile İsmet Paşa'nın onayı ile yapılan çadır satışları var" sözleriyle savunan Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile oyuncu Şahan Gökbakar arasındaki çadır polemiği Twitter üzerinden devam ediyor

Şahan Gökbakar'dan Kızılay Başkanı'na: İstifa et

Oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Gökbakar paylaşımında Kınık'ın bir fotoğrafına yer vererek, "Sana kırmızı çok yakışıyor, yarışmayan adam. Huzur haklı pazarlar" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Gökbakar ile  Kınık arasındaki diyalog Twitter üzerinden devam ediyor. 

Ahbap'a 46 milyon liraya çadır satışını "Atatürk'ün emri ile İsmet Paşa'nın onayı ile yapılan çadır satışları var" sözleriyle savunan Kınık'a Şahan Gökbakar'dan cevap geldi. Gökbakar paylaşımında "Kerem bey bırakın edebiyatı. Siz TRT'de çalışan oğlunuzu Kızılay Genç başkan yardımcısı yapıp 60 bin tl'ye yakın maaş bağlayan bir babasınız. Millet dışardayken şirketlerinizdeki çadırları da onlara yollasaydınız satmak yerine! Bende şöhret çok da sizde utanma duygusu yok maalesef..." ifadelerini kullandı.

Başka bir tweet'inde Gökbakar'a "Şahan bey, Kızılayda ne ailemden ne yakın uzak akrabalarımdan kimse çalışmıyor" diyen Kınık'a oyuncudan cevap gecikmedi. Gökbakar, "Kerem bey gazeteciler yazdı, yayınladı. Bizler de oradan öğrendik. 12 YK başkanlığından toplam 306.244 tl aldığınız yazıyor... Bütün bunları bırakalım, niye kızdı insanlar size ve neden istifa etmelisiniz? Çünkü afet anında çadır sattınız. Özür dileyip, görevi bırakın! Gerisi boş" ifadelerini kullandı.



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şahan Gökbakar'dan Kızılay Başkanı'na cevap: Utanma... Sonraki Haber >>

Erdoğan'a deprem bölgesinde 'Geliyor gelmekte olan' protestosu

Erdoğan'a deprem bölgesinde 'Geliyor gelmekte olan' protestosu

Şahan Gökbakar'dan Kızılay Başkanı'na: İstifa et

Şahan Gökbakar'dan Kızılay Başkanı'na: İstifa et

Sahnede yere yığılan rapçi Çobanoğlu öldü

Sahnede yere yığılan rapçi Çobanoğlu öldü

Cevheri Güven o mafya toplantısının orijinal videosunu yayınladı

Cevheri Güven o mafya toplantısının orijinal videosunu yayınladı

Üstad Bediüzzaman'ın zalim politikacılara bakışı

Üstad Bediüzzaman'ın zalim politikacılara bakışı

Güldür Güldür’de A Haber böyle ti'ye alındı

Güldür Güldür’de A Haber böyle ti'ye alındı

TRT'nin haline bak!

TRT'nin haline bak!

[Harun Tokak] Belevi

[Harun Tokak] Belevi

Akşener'den Ali Sunal paylaşımı

Akşener'den Ali Sunal paylaşımı

Galatasaray tribünlerinde de “istifa ” sesleri

Galatasaray tribünlerinde de “istifa ” sesleri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:36:54