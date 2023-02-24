Şahan Gökbakar'dan RTÜK'e ve BTK'ya sert tepki

“RTÜK MEDYA REZİLLİKLERİNİ GÖRMÜYOR”





Gökbakar, “RTÜK, medya rezilliklerini görmeyip, iktidarı eleştiren hangi kanal varsa yazıyor cezayı. Nasıl, güzel mi bu düzen? Keyifler yerinde mi?” diye konuştu.

Oyuncu Şahan Gökbakar, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) TELE1’e verdiği hukuksuz cezalara ve BTK'nın Ekşi Sözlük'ü yasaklamasına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Gökbakar, RTÜK’ün ‘medya rezilliklerini’ görmediğini ancak iktidarı eleştiren televizyon kanallarına ceza yağdırdığını ifade etti.Gökbakar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:“BTK denen kurum kafasına göre, açıklama yapmadan internet sitesi kapatıyor. İstediği zaman sebep belirtmeden Twitter ve Tiktok erişimini durduruyor. RTÜK, medya rezilliklerini görmeyip, iktidarı eleştiren hangi kanal varsa yazıyor cezayı. Nasıl, güzel mi bu düzen? Keyifler yerinde mi?Sosyal medyada ve internette, size, değerlerinize, yaptığınız işe falan hakaret ve iftira atabilirler. Yalan yazıp lekelemeye çalışabilirler. Mahkemeye verirsiniz! Kapatmak nedir? Ayrıca, bunları bazı yanlı televizyonlar ve gazeteler de yapıyor. Daha kapatılanını görmedim, siz gördünüz mü?”