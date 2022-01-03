Samanyolu Haber /Medya / Şahan Gökbakar'ın paylaşıma Uğur Dündar'dan bakın ne teklifi geldi /03 Ocak 2022 19:46

Şahan Gökbakar'ın paylaşıma Uğur Dündar'dan bakın ne teklifi geldi

"'Ne şiş yansın ne kebap'cılar, artık sizin 'dürümünüzden' yemeyeceğim. Midem yanıyor sonra sabaha kadar..." şeklinde bir paylaşımda bulunan ünlü komedyen Şahan Gökbakar'a Uğur Dündar'dan bakın nasıl bir teklif geldi.

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Sosyal medyada sık sık gündeme dair yorum ve eleştirilerde bulunan ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan yeni bir paylaşım gelmiş; ünlü komedyen, 2022 yılına dair bazı yeni kararlar aldığını açıklamıştı. "Şu an buradan tek tek yazmayacağım" sözlerini kullanan ünlü komedyen, paylaşımına "'Ne şiş yansın ne kebap'cılar, artık sizin 'dürümünüzden' yemeyeceğim. Midem yanıyor sonra sabaha kadar..." notunu düşmüştü.

Gökbakar'ın paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"2022 ile beraber bazı kararlar aldım. Şu an buradan tek tek yazmayacağım ama sadece şu kadarını söyleyeyim, 'ne şiş yansın ne kebap'cılar artık sizin 'dürümünüzden' yemeyeceğim. Midem yanıyo sonra sabaha kadar..."


UĞUR DÜNDAR'DAN YANIT

Twitter'da binlerce etkileşim alan ünlü komedyenin paylaşımına, duayen gazeteci Uğur Dündar'dan yanıt geldi.

Gökbakar'a sosyal medyadan seslenen Dündar, "Bunu 'Uğur Ağabeyin programına da konuk olacağım' şeklinde de yorumlayabilir miyim değerli kardeşim?" dedi.

"ŞEREF VERİR"

Daha sonra usta gazetecinin sorusuna cevap veren Şahan Gökbakar ise "Değerli ağabeyim, konuştuğumuzda söylediğim gibi, senin gibi gerçek bir gazetecinin, dürüst ve vatansever bir büyük ustanın programına katılmak bana şeref verir. Biliyorsun pandemi sebebiyle ben hiçbir kapalı alanda, kalabalık katılımlı ortamlara girmiyorum.Yazın açık havada inşallah" ifadelerini kullandı.

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