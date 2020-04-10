'Şahane' bir düzenleme: Türkiye Twitter ve Youtube'a giremezse kimse şaşırmasın

Koronavirüs salgını dolayısıyla hazırlanan ve sosyal medyada, “uygun bulunmayan” içeriklerin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi konusunda günlük girişlerin bir milyondan fazla olduğu siteler için, “Türkiye’de temsilci bulundurma” şartı öngörülen kanun taslağına tepkiler gelmeye devam ediyor. Polisin artık internet yer sağlayıcılarını denetleyebilecek hale geleceği belirtilen tasarı ile ilgili eleştirilerde bulunan Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Twitter ve Youtube gibi platformların kullanılamaz hale gelebileceği uyarısında bulundu. Akdeniz, "Türkiye sansürde çıkmaz sokağa giriyor” dedi







Tepkiler







BirGün'den Hüseyin şimşek'in haberine göre, AKP’nin hazırladığı kanun taslağını değerlendiren CHP Hukuk Politikaları’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Yasaklarla yolsuzlukla yoksullukla mücadele edeceklerini söylediler ama gelinen noktada üçü de büyüdü ve her teklifte büyütmeye devam ediyor” dedi.





CHP Hukuk Politikaları’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkek: Buna izin vermemek için mücadele edeceğiz

İktidarın çok korktuğunu ve “gidişinin yakın olduğunu” ifade eden Erkek, “15 Temmuz sonrasında OHAL ilan ettiler ve darbeyi bir fırsat olarak görerek ülkeyi tek adam rejimine sürüklediler. Şimdi başka bir antidemokratik düzenleme ile karşımızdalar. Tek adam rejimlerinde bunlar hep olur, özgürlükler her geçen gün hukuksal güvenceden mahrum kalır. Şimdi de tüm ülke Koronavirüs ile mücadele ederken AKP sosyal medyayı kısıtlama derdinde. Buna izin vermemek için mücadele edeceğiz” diye konuştu.





Prof. Dr. Yaman Akdeniz: Twitter ve YouTube gibi platformlar kullanılmaz hale gelecek





Düzenlemenin sansürden başka bir anlamı olmadığını ifade eden Prof. Dr. Yaman Akdeniz, “Koronavirüs'ü bahane ederek kendi açılarından şahane bir sansür düzenlemesini ortaya çıkardılar” dedi. İktidarın hedefinde ifade özgürlüğünün olduğunu bildiren Prof. Dr. Akdeniz, "Sosyal medya siteleri eğer Türkiye’de sorumlu bildirmezlerse ağ trafiklerini kısıtlayıp, kullanılmaz hale getirecekler. Kademeli işleyecek bu yaptırımlar sonucunda Twitter ve YouTube gibi platformlar kullanılmaz hale gelecek. Ayrıca eğer bu platformlar Türkiye’de sorumlu belirlerse, sansür, erişim engelleme, hesap kapatma ve içerik kaldırma da ciddi boyutta artacak. Türkiye, bu metin yasalaşırsa çıkmaz sokağa girecektir” şeklinde konuştu.





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