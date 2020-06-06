Samanyolu Haber /Spor / Sahaya atlamıştı! /06 Haziran 2020 19:29

Sahaya atlamıştı!

İstanbul'da Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa final maçında atlayan Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz hakkında 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Youtuber maçta sahaya girdi

Sosyal paylaşım sitesi Youtube’da "Deli mi ne?" isimli kanalın sahibi olan Ali Abdüsselam Yılmaz, 14 Haziran 2019’da Beşiktaş Vadafone Park’ta oynanan Liverpool-Chelsea maçında sahaya atlamıştı. 

Sahaya giren YouTuber, daha sonra güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmıştı.

Youtube kanalına video çekmek için sahaya girdiği iddia edilen Yılmaz ve tribünlerden o anların görüntüsünü çeken kendisi gibi Youtuber olan arkadaşları Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman sonraki gün gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Ali Abdüsselam Yılmaz, savcılıkta verdiği ifadede maçın heyecanıyla kendisini sahaya attığını söylemişti.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

İddianame hazırlayan savcılık, Yılmaz hakkında "yasak alanlara girme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. 

Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman hakkında ise "suça yardım" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep edildi. 

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