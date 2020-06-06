Sosyal paylaşım sitesi Youtube’da "Deli mi ne?" isimli kanalın sahibi olan Ali Abdüsselam Yılmaz, 14 Haziran 2019’da Beşiktaş Vadafone Park’ta oynanan Liverpool-Chelsea maçında sahaya atlamıştı.





Sahaya giren YouTuber, daha sonra güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmıştı.







Youtube kanalına video çekmek için sahaya girdiği iddia edilen Yılmaz ve tribünlerden o anların görüntüsünü çeken kendisi gibi Youtuber olan arkadaşları Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman sonraki gün gözaltına alınmıştı.







İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Ali Abdüsselam Yılmaz, savcılıkta verdiği ifadede maçın heyecanıyla kendisini sahaya attığını söylemişti.





3 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ





İddianame hazırlayan savcılık, Yılmaz hakkında "yasak alanlara girme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.





Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman hakkında ise "suça yardım" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep edildi.



