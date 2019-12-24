Samanyolu Haber /Gündem / Sahayı arılar bastı futbolcular ve hakem zor kaçtı /24 Aralık 2019 15:48

Sahayı arılar bastı futbolcular ve hakem zor kaçtı

Tanzanya’da bir futbol maçı sırasında arı sürüsü yeşil sahayı bastı. Sıradışı olayda futbolcular ve hakem maçı bırakıp sahayı terk etti. Bazı futbolcular yere yatarak korunmaya çalıştı.

Sahayı arılar bastı futbolcular ve hakem zor kaçtı

Tanzanya’da oynanan bir futbol karşılaşması ilginç görüntülere sahne oldu. Young Africans ve Iringa United arasında oynanan maçın 53’üncü dakikasında oyuncular arı saldırısına uğradı. Tüm oyuncular bir anda kendini yere attı ancak bazı futbolcular arı sokmasından kaçamadı. 

Arıların taraftarlara da saldırdığı görüldü. Bazı taraftar ve oyuncuların bu ilginç olaya gülerek yaklaştığı da görüntülere yansıdı. Maçın hakemi birkaç dakikalık kaosun ardından karşılaşmayı tekrar başlattı. Young Africans takımı maçtan 4-0 galip ayrıldı.
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