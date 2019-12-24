Sahayı arılar bastı futbolcular ve hakem zor kaçtı





Arıların taraftarlara da saldırdığı görüldü. Bazı taraftar ve oyuncuların bu ilginç olaya gülerek yaklaştığı da görüntülere yansıdı. Maçın hakemi birkaç dakikalık kaosun ardından karşılaşmayı tekrar başlattı. Young Africans takımı maçtan 4-0 galip ayrıldı.

Tanzanya’da oynanan bir futbol karşılaşması ilginç görüntülere sahne oldu. Young Africans ve Iringa United arasında oynanan maçın 53’üncü dakikasında oyuncular arı saldırısına uğradı. Tüm oyuncular bir anda kendini yere attı ancak bazı futbolcular arı sokmasından kaçamadı.