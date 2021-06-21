Sahibi tutuklanıp binasını polis basmıştı : Muhalif Gazete kapanıyor

Medya savunuculuğu gruplarının açıklamasına göre Apple Daily’nin kapanması eskiden İngiliz kolonisi olan açık ve özgür toplum yapısıyla bilinen Hong Kong’un ününe gölge düşürürken yabancı ülkelerle komplo kurmakla suçlanabilecek diğer şirketlere bir uyarı niteliği taşıyor.





Tutuklu medya patronu Jimmy Lai’nin danışmanı Mark Simon çok satan 26 yıllık gazetenin yayımcısı Next Digital şirketinin gazetenin varlıkları dondurulduktan sonra nasıl ilerleyeceklerini değerlendirmek için bugün yönetim kurulu toplantısı düzenleyeceğini ifade etti.



