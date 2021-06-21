Samanyolu Haber /Gündem / Sahibi tutuklanıp binasını polis basmıştı : Muhalif Gazete kapanıyor /21 Haziran 2021 13:44

Sahibi tutuklanıp binasını polis basmıştı : Muhalif Gazete kapanıyor

Hong Kong'un demokrasi yanlısı gazetesi Apple Daily, yetkililerin ulusal güvenlik yasası kapsamında şirketin varlıklarını dondurmasının ardından "birkaç gün içinde" kapanmak zorunda kalacak.

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Medya savunuculuğu gruplarının açıklamasına göre Apple Daily’nin kapanması eskiden İngiliz kolonisi olan açık ve özgür toplum yapısıyla bilinen Hong Kong’un ününe gölge düşürürken yabancı ülkelerle komplo kurmakla suçlanabilecek diğer şirketlere bir uyarı niteliği taşıyor.

Tutuklu medya patronu Jimmy Lai’nin danışmanı Mark Simon çok satan 26 yıllık gazetenin yayımcısı Next Digital şirketinin gazetenin varlıkları dondurulduktan sonra nasıl ilerleyeceklerini değerlendirmek için bugün yönetim kurulu toplantısı düzenleyeceğini ifade etti.

Simon, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Bayiler hesaplarımıza para göndermek istediler ancak reddedildi. Ayın sonuna kadar dayanabileceğimizi düşünmüştük. Gittikçe daha zor hale geliyor. Esasen sadece birkaç günümüz kaldı” dedi.


YASA DIŞI ÖRGÜT İDDİASI

Hong Kong’da 17 Haziran’da 500 kişilik polis ekibi Apple Daily’nin binasına baskın düzenlemişti. Sabaha karşı gerçekleşen operasyonda gazetenin 5 yöneticisi gözaltına alınırken, gazetecilerin telefon, bilgisayar ve belgelerinin de incelendiği ve bunlara da el konduğu belirtildi. 500 polisin baskını, Pekin yönetiminin en büyük muhalifi olarak tanınan ve tabloid gazetesinin sahibi ünlü iş insanı Jimmy Lai'ye yapılan son darbe olarak kayıtlara geçti. Çin yönetimi daha önce Lai'nin malvarlıklarını dondurmuş ve yasa dışı örgütlerle bağlantısı olduğu gerekçesiyle hapis cezası almıştı.


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