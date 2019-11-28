Sahibinden 2. el hastane

İcra dairesi tarafından yayımlanan ilanda, "Özel hastane işletme faaliyet izin belgeleri ve ruhsatı icradan satılıktır" ifadeleri dikkat çekerken, muhammen bedelin de 5 milyon 260 bin TL olduğu açıklandı.







İcradan satış için ilk gün 1 Ocak 2020 olarak duyurulurken, ikinci tarih olarak 25 Şubat 2020 verildi.





Malatya İcra Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek satış ilanında şu şartlara yer verildi:





"Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur."





Satışa çıkarılan hastanede yer alan bölümlere dair de şu bilgilere yer verildi:





"İkişer adet anestezi ve reanimasyon çocuk sağlığı ve hastalıkları, genel cerrahi, iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, ortopedi ve travmaoloji, birer adet biyokimya, beyin ve sinir cerrahisi, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, göğüs hastalıkları, göz hastalıkları, kardiyoloji, kulak burun boğaz hastalıkları, nöroloji, plastik ve rekonstruktif, radyodiagnostik radyoloji, üroloji ünitesi bulunmaktadır."





Son olarak hastanenin el değiştirmesi halinde ruhsat düzenlenmesi ve faaliyet izin belgesi verilmesinin Sağlık Bakanlığı tasarrufunda olduğunu altı çizildi.