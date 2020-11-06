Samanyolu Haber /Ekonomi / Sahibinden.com'a soruşturma /06 Kasım 2020 14:23

Sahibinden.com'a soruşturma

Rekabet Kurumu, internet üzerinden gayrimenkul ve taşıt satışının yapıldığı Sahibinden.com hakkında soruşturma başlattı.

SHABER3.COM

Rekabet Kurumu’nun resmi internet sayfasında, “Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açıldı” başlıklı açıklama yapıldı.

Açıklama şöyle: “Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.’nin, vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetleri kapsamındaki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasını ele alan Rekabet Kurulu; 27.02.2020 tarih ve 20-12/147-M sayılı kararıyla yürütülmekte olan soruşturmada incelenen dönem sonrasına ilişkin olarak, vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetleri kapsamındaki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 15.10.2020 tarih, 20-46/627-M sayı ile karar verdi.”
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