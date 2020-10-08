Samanyolu Haber /Ekonomi / Sahibinden satılık borsa! /08 Ekim 2020 14:26

Sahibinden satılık borsa!

Londra Borsasını işleten London Stock Exchange Group Plc (LSE), Borsa Italiana'yı Euronext NV ve iki İtalyan kurumuna 4,5 milyar euroya (5,3 milyar dolar) satmaya hazırlanıyor.

SHABER3.COM

İsimlerini vermeyen kaynaklar, 27 milyar dolarlık Refinitiv işinin onaylanması için Borsa Italiana'yı satan LSE'nin anlaşmayı 9 Ekim Cuma günü duyurabileceğini kaydetti. 

LSE ve Euronext konu hakkında yorumda bulunmadı.

Euronext, Borsa Italiana ile birlikte, Avrupa'da hisse senedi işlemlerinin yaklaşık dörtte birine platform oluşturacak ve bu da Euro Stoxx 50 Endeksi şirketlerinin 28'inin Euronext'e ait piyasalarda işlem göreceği anlamına geliyor.

EURONEXT'İN ORTAKLARI KİMLER?

Borsa Italiana, ülke tahvillerinin işlem görmesi için kullanılan MTS SpA'ye sahip olmasından dolayı İtalya'da stratejik bir varlık olarak değerlendiriliyor ve İtalyan hükümeti aylardır bir anlaşma düzenlemek için uğraşıyor. 

Paris ve Amsterdam borsalarının sahibi Euronext, Borsa Italiana'ya devlet destekli bir banka olan Cassa Depositi e Prestiti SpA ve İtalya'nın en büyük bankası Intesa Sanpaolo SpA ile birlikte talip oluyor. 

Bu kurumlar bu işlem karşılığı Euronext'ten pay alacak.
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