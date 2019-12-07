Samanyolu Haber /Gündem / Sahil Güvenlik'ten yeni 'kaçak göçmen' açıklaması geldi /07 Aralık 2019 09:11

Sahil Güvenlik'ten yeni 'kaçak göçmen' açıklaması geldi

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "29 Kasım - 05 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleşen 23 olayda toplam 698 düzensiz göçmen yakalanmıştır" ifadelerini yer verildi.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, sosyal hesabından yapılan paylaşımda, "kaçak göçle mücadele" faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, son bir haftada meydana gelen 23 olayda 698 göçmenin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, 7 gün 24 saat esasına göre devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 29 Kasım - 05 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleşen 23 olayda toplam 698 düzensiz göçmen yakalanmıştır" denildi.
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