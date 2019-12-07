Sahil Güvenlik'ten yeni 'kaçak göçmen' açıklaması geldi

Sahil Güvenlik Komutanlığı, sosyal hesabından yapılan paylaşımda, "kaçak göçle mücadele" faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.







Açıklamada, son bir haftada meydana gelen 23 olayda 698 göçmenin yakalandığı belirtildi.





Açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, 7 gün 24 saat esasına göre devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 29 Kasım - 05 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleşen 23 olayda toplam 698 düzensiz göçmen yakalanmıştır" denildi.