'Şahin Akdemir'in ailesini ziyaret etmedi, ayağına getirtti'

Afet bölgesinde yangın felaketini yaşayan yurttaşlara çay atan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Marmaris’in Armutalan ilçesinde başlayan yangında itfaiyecilere motosikletiyle su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir’in ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu duyuruldu.
Söz konusu ziyarete ait olduğu öne sürülen fotoğraflar da AKP'nin Twitter hesabından paylaşıldı. Fotoğraflarda ziyaretin gerçekleştiği öne sürülen mekandaki cumhurbaşkanlığı forslu bayraklar merak uyandırdı.
CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise verdiği bilgiyle bu merakı giderdi.
Karaca, "Ziyarette bulunmadı. Ayağına getirti. Bizzat tanığıyım..." diyerek Erdoğan'ın Akdemir'in ailesini adamları aracılığıyla yanına getirttiğini açıklamış oldu.