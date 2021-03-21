Prof. Şahin gidişatı değerlendirdi: Yaz bitiminde...

Reuters'in aktardığı habere göre, Avrupa genelinde aşılama programlarının yavaş ilerlemesi ve Corona vakalarının yeniden artmaya başlaması konuşulurken, Pfizer ile birlikte Covid-19 aşısını gelişiren BioNTech şirketinin kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, salgının kontrole alınmasıyla ilgili iyimser olduğunu belirten bir açıklama yaptı.







‘VAKALAR DÜŞECEK, MUTASYONLAR OLACAK AMA KORKUTMAYACAK’





Prof. Şahin, yaz sonuna kadar Almanya'da vatandaşların yüzde 70'ninin aşılanmasını beklediğini söyledi. Şahin "Pek çok Avrupa ülkesi ve ABD'de muhtemelen yazın sonunda karantinalara ihtiyaç kalmayacak. Düşük şiddetli vaka kümeleri olacak. Mutasyonlar olacak ama bizi korkutmayacak" dedi.





Coronavirus aşısını geliştiren BioNTech şirketinin kurucuları Dr. Özlem Türeci ile Prof. Uğur Şahin’e, geçen hafta Almanya'nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verilmişti. Madalyalar, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı’nda düzenlenen törenle takdim edilmiş, törende Başbakan Angela Merkel de hazır bulunmuştu.