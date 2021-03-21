Samanyolu Haber /Sağlık / Prof. Şahin gidişatı değerlendirdi: Yaz bitiminde... /21 Mart 2021 10:07

Prof. Şahin gidişatı değerlendirdi: Yaz bitiminde...

Yeni tip Coronavirus (Covid-19) salgınına karşı aşı geliştiren Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, aşılama programları yavaş ilerlese de yaz aylarında Avrupa genelinde salgının kontrol altına alınmış olacağı konusunda "iyimser" olduğunu söyledi. Şahin "Avrupa ve ABD'de yazdan sonra karantinalara gerek kalmayacağını düşünüyorum" dedi.

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Reuters'in aktardığı habere göre, Avrupa genelinde aşılama programlarının yavaş ilerlemesi ve Corona vakalarının yeniden artmaya başlaması konuşulurken, Pfizer ile birlikte Covid-19 aşısını gelişiren BioNTech şirketinin kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, salgının kontrole alınmasıyla ilgili iyimser olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

‘VAKALAR DÜŞECEK, MUTASYONLAR OLACAK AMA KORKUTMAYACAK’

Prof. Şahin, yaz sonuna kadar Almanya'da vatandaşların yüzde 70'ninin aşılanmasını beklediğini söyledi. Şahin "Pek çok Avrupa ülkesi ve ABD'de muhtemelen yazın sonunda karantinalara ihtiyaç kalmayacak. Düşük şiddetli vaka kümeleri olacak. Mutasyonlar olacak ama bizi korkutmayacak" dedi.

Coronavirus aşısını geliştiren BioNTech şirketinin kurucuları Dr. Özlem Türeci ile Prof. Uğur Şahin’e, geçen hafta Almanya'nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verilmişti. Madalyalar, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı’nda düzenlenen törenle takdim edilmiş, törende Başbakan Angela Merkel de hazır bulunmuştu.
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