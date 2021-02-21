Şahin'den 'aşı çok pahalı' eleştirilerine cevap

Bild gazetesine konuşan Uğur Şahin, sanayi ülkeleri için geçen temmuz ayında sipariş miktarına göre bir fiyat modeli hazırlandığını ve sipariş miktarına göre fiyatların 15 euro ile 30 euro arasında değiştiğini söyledi.







22 Temmuz'da ABD ile yeni parametreler doğrultusunda bir anlaşma yapıldığını ve aşı için 19,50 dolarlık bir fiyat belirlendiğini ifade eden Şahin, "Bu fiyat modeli tüm sanayi ülkelerine teklif edildi" dedi.





Fiyatlamada "bir dizi bilinmezin" devreye girdiğini belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı:





"Kitlesel üretim için altyapı yoktu. O dönemde üretimin nasıl yapılacağını, mRNA konusundaki klinik deneylerin nasıl sonuçlanacağını, üretim süreçlerinin ve fiyatın nasıl şekilleneceğini bilmiyorduk" dedi. Marburg'daki tesisler gibi büyük üretim tesislerinin o dönemde gündemde olmadığını ifade eden Şahin, "Maliyetlerin nasıl düşeceğini ve ölçeklemenin nasıl yapılacağını belirlediğimizde Pfizer ile birlikte yeni bir teklif hazırladık.”





Alman yayın kuruluşları NDR, WDR ve Süddeutsche Zeitung; BioNTech/Pfizer'ın AB’den geçen haziran ayında bir doz aşı için 54,08 euro talep ettiğini ancak tarafların kasım ayında 15,50 euro üzerinde anlaştığını iddia etmişti.