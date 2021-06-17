Şahin'den dördüncü dalga uyarısı

Dünya çapında neredeyse dört milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınına karşı bir yıl gibi bir sürede aşı geliştirerek uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken ve takdirini toplayan BioNTech’in kurucu ortaklarından CEO’su Uğur Şahin’in yeni açıklamaları gündem oluşturdu.





ABD’nin popüler haftalık haber dergilerinden Barron’s’un Investing in Tech isimli konferans serisine katılan Uğur Şahin, corona virüsü vakalarının tekrar artabileceği uyarısında bulundu.





“AŞI OLUNMASINA RAĞMEN VAKALAR ARTIYOR”





İlk olarak Hindistan’da tespit edilen ve kısa bir süre içerisinde birçok ülkeye yayılan Delta varyantı ile ilgili açıklama yapan Şahin, “Delta mutasyonu hızla artmaya devam ediyor. Birleşik Krallık’ta insanların yüzde 50’si ikinci doz aşılarını olmalarına rağmen Delta mutasyonu da yayılıyor. Bu durum virüse karşı tedbirli olmamız gerektiğini gösteriyor. Eğer dikkatli olmazsak belirli bölgelerde dördüncü corona virüsü dalgasıyla karşı karşıya kalabiliriz” dedi.





Corona virüsü bulaşma oranının yakından izlenmesi gerektiğini hatırlatan Şahin, “Eğer sayılar düşerse bu iyiye işarettir. Fakat eğer sayılar artarsa, bu yeni bir corona virüsü dalgasıyla karşı karşıya kalacağımız anlamına gelir” dedi. Bloomberg’in verilerine göre kaba bir hesapla dünya çapında insanların yüzde 16’sı corona virüsü aşısı oldu.





Şahin, üçüncü doz corona virüsü aşılarının yapılması gerektiğini de söylerken, “İki doz aşıyı da aldıktan 6 ay sonra antikor seviyelerinde düşüş gördük. Antikor seviyeleri koruma ile ilgili olduğu için bir noktada destekleyici doz aşı yapılması gerekmektedir” dedi. Şahin, iki doz aşı olduktan 6 ile 9 ay sonra tekrar aşı olunması gerektiğini söylerken, “Fakat buna hükümetler nihai kararı verecektir” ifadesini kullandı.





Gelişmekte olan ülkelerle az gelişmiş ülkelere aşı temininin bir zorunluluk olduğunu dile getiren Şahin, BioNTech ile Pfizer’ın bu yıl 3 milyar dozluk üretim yapabilecek tesisler açtığını söyledi. Daha önceki planlarda bu sayının 1.3 milyar olduğunu da hatırlatan Şahin, “Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere 1 milyar dozdan fazla aşı sağlayacağız. Gelecek yıl da en az 1 milyar doz aşı vereceğiz. Orta ve uzun vadede corona virüsü aşısı üretim kapasitesini artırmak istiyoruz” dedi.