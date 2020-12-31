"Şahitlerim var" dedi, CHP milletvekilini işaret etti

"Açıklayacağım kimin bana söylediğini. Zaten kendini açıklıyor." sözleriyle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'i işaret eden baba Sıddık Gültekin, kendisini arayan vekilin "Davadan vazgeç!" demediğini, "Ailesini rahat bırak!" dediğini iddia etti.





CHP ilçe başkanının da devreye girdiğini belirten baba Gültekin durumdan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in haberdar olduğunu söyledi.





SIDDIK GÜLTEKİN: ŞAHİTLERİM VAR





Milliyet'in haberine göre Baba Gültekin, "Ayın 4’ünde mahkemeden sonra açıklama yapacağım. Avukatın söylediği bütün kelimeler doğrudur. Ben niye iftira atayım? Hiçbir milletvekilini tanımıyorum. Diyelim ki ben yalan söyledim. Peki bir CHP ilçe başkanı niye yalan atsın? CHP ilçe başkanı var ortada. 10 sefer bana söyledi. Şahitler var. 5-6 ay oldu. Ben saklamıştım." dedi.





"ZATEN KENDİNİ AÇIKLIYOR"





Sıddık Gültekin, "Açıklayacağım kimin bana söylediğini. Zaten kendini açıklıyor. Madem ki telefon açmışsın 1,5-2 dakika konuşmuşsun, doğrudur, zaten biz az ve öz konuştuk. Ben o kelimeyi duyunca beynimden vurulmuşa döndüm. Bana demedi ‘davandan vazgeç’. Bana dedi ki; ‘ailesini rahat bırak’. Bizim Doğu ve Güneydoğu’da eskiden kalma ‘kan davaları’ var. Bunlar da tutuşmuşlar. Bu da galiba iyi niyetinden dolayı aracı olmaya çalıştı, fakat eline yüzüne bulaştırdı." diye konuştu.





Hunharca katledilen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin (ortada), CHP'den kendisine "Davadan vazgeç!" telkininde bulunulduğunu söyledi.

"VELİ AĞBABA İLE ÖZGÜR ÖZEL'E DE SÖYLEDİM"





Sıddık Gültekin, "Kan kanla temizlenmez. Bunlar tutuşmuşlar. ‘Aşirettir, öldürecekler’. Aileyi korumak için yani bana aileyi rahat bırakmam için teklif edildi. İlçe başkanın bile devreye soktular. Hatta falan tarihte Ankara’ya gitmemi söylediler. Milletvekiline dediğim şey; ‘Sizin kızınız olsa… Sen ne bunu söylemiş ol, ne ben duymuş olayım’. Aradan 2 ay geçti. İlçe başkanı bana bu teklifi tekrar getirdi. Bir sefer değil, iki sefer değil, üç dört sefer. Ben bunu Özgür Özel’e de Veli Ağbaba’ya da söyledim." ifadelerini kullandı.





İDDİAYI FATİH ÇEKİRGE ORTAYA ATMIŞTI



Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, ismini vermediği CHP Muğla Milletvekili'nin Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i arayarak davadan vazgeçmesi talebinde bulunduğunu yazdı.





CHP Muğla milletvekilleri konuyla ilgili ortak açıklama yapacaklarını duyurmuştu.





Ailenin avukatı Rezzan Epözdemir, iddiaları doğrulayarak baba Sıddık Gültekin'in 4 Ocak'taki duruşmanın akabinde kendisini arayan CHP milletvekilinin ismini açıklayacağını söyledi. CHP Grup Başkanvekili konunun araştırıldığını, gereğinin yapılacağını belirtti.





CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, 4 Muğla vekilinden sadece kendisinin Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i taziye için aradığını, davadan çekilmesine yönelik ifadeleri kullanmasının mümkün olmadığını belirtti.





Girgin en ufak bir imada milletvekilliğinden istifa edeceğini ve HTS kayıtlarını paylaştı.





19 yaşındaki Pınar Gültekin Muğla'nın Ula ilçesinde 16 Temmuz 2020'de kaybolmuştu. Gültekin'i cesedi 21 Temmuz'da Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'nde ormanlık alanda bulunmuştu.





Gültekin'i öldürdüğünü itiraf eden erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tutuklanmıştı.