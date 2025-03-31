Samanyolu Haber /Gündem / Sahnede kalp krizi geçiren Volkan Konak hayatını kaybetti /31 Mart 2025 08:35

Sahnede kalp krizi geçiren Volkan Konak hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Volkan Konak konser verdiği esnada sahnede kalp krizi geçirdi. Yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, sahne aldığı sırada fenalaşarak yere yığılan ve hastanede hayatını kaybeden 58 yaşındaki ünlü sanatçı Volkan Konak'la ilgili Gazimağosa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Mart 2025 tarihinde saat 23.23’te 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine sağlık ekipleri hızla sanatçının konser verdiği otele yönlendirildi.

40 DAKİKA BOYUNCA KALP MASAJI YAPILDI
Konser alanında bulunan hekimler ve acil sağlık ekibi tarafından yaklaşık 40 dakika boyunca kalp masajı (CPR-kardiyopulmoner resüsitasyon) uygulanırken, sanatçı daha sonra entübe edilerek saat 00.10’da hastaneye sevk edildi.

Hastaneye saat 00.17’de "Ex duhul" (hayatını kaybetmiş olarak) giriş yaptığı belirtilen Konak’a, uzman doktorlardan oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulandı. Ancak tüm müdahalelere rağmen yanıt alınamayınca saat 00.42’de sanatçının hayatını kaybettiği açıklandı.

Başhekimlik, yaptığı açıklamada, "Merhum Volkan Konak’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.


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