Sahnede rahatsızlanan Genco Erkal yoğun bakımda

KKTC 18’inci Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında yer alan Şahdamarım adlı oyun sırasında rahatsızlık geçiren Genco Erkal’a, olayı fark eden müzisyenler yardımcı oldu. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde 84 yaşındaki Erkal’ın, çevredekilerin yardımıyla yürüyerek sahneden indiği görüldü.



Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin acil servisini getirilen usta sanatçının durumunun iyi olduğu ve gözlem amaçlı olarak koroner yoğun bakım ünitesine yatırıldığı ifade edildi.



SANATÇI, YARIN İSTANBULA YOLA ÇIKIYOR



Erkal’ın yakın arkadaşı Yaşar Ersoy, usta oyuncunun kardiyoloji yoğun bakım ünitesine gözlem amaçlı yatırıldığını belirtti. Ersoy, sanatçının tetkiklerin yapıldığını, değerlerin normal olduğunu ifade etti. Yakın dostu yaptığı açıklamada, Genco Erkalın bugün öğleden sonra taburcu edileceğini ve doktorların istirahat tavsiye ettiğini belirtti. Erkalın yarın İstanbula yol çıkacağını belirten Yaşar, doktorların seyahat etmesinde bir sakınca olmadığını ifade etti. İstanbulda Genco Erkalın rutin kontrollerinin yapılacağını kaydeden Yaşar Ersoy, KKTCdeki doktorların seferber olduğunu belirterek Erkalın espriler yaptığını ifade söyledi.



SAĞLIK SORUNLARINDAN BAHSETMİŞTİ



Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bu akşam büyük bir mutluluk ve heyecanla başladığımız 18. Kıbrıs Tiyatro Festivalinde büyük usta Genco Erkalın oyun sırasında yaşadığı sağlık problemi hepimizi derinden sarstı. Üstat Genco Erkalın tüm tetkikleri Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılmış olup tedbir amaçlı olarak bu akşam hastanede kalacaktır. Bilinci açık olan hocamızın tüm değerlerinin bir an önce normale dönmesini diliyor ve kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi. Harmancı, bu akşam sahnelenecek olan oyunun iptal edildiğini ayrıca belirtti.



Erkal resmi sosyal medya hesabından 30 Ağustosta yaptığı açıklamada Sağlık sorunlarım nedeniyle altı ay kadar ara verdiğim Bir Delinin Hatıra Defterine Eylül ayının ilk haftasında yeniden başlıyorum, haberiniz olsun. 58inci yıl ifadelerini kullanmıştı.