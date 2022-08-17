Sahneye fırlayan gençten ilginç protesto: 'Konya uyan artık AKP'ye oy verme'

AKP'nin kalesi olarak bilinen Konya'da 'İz Bırakan Ezgiler' konserinde dikkat çeken bir an yaşandı. Konser sırasında bir genç sahneye fırladı ve "Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme" diye bağırdı.



5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 'İz Bırakan Ezgiler' konseri düzenlendi.







Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı konserde şaşkına çeviren anlar yaşandı.





Konser devam ederken sahneye atlayan bir genç mikrofonu eline alıp "Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme" diye bağırdı. Ardından da sahneden hızlı bir şekilde ayrıldı.





Bu olaylar yaşanırken sahnedeki ses sanatçısının yaşadığı şaşkınlık da kameralara yansıdı.



