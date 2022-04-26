Gezi Parkı davasında Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 16 kişinin 18’er yıl hapis cezası alması MHP lideri Devlet Bahçeli'ye soruldu. Grup toplantısının ardından konuşan Bahçeli "Yargıya saygı duyulmalıdır. Konu üzerinde uzun yıllar tartışmalarla, bunu önlemeye çalışanlar da yargının bu kararına saygılı olarak her şeyi kabullenmek durumunda olmalıdır" dedi. Bahçeli, "Osman Kavala’yı ideolojik olarak kendimden farklı görürüm. Bugünden itibaren Osman kardeşimdir, adalet bu kararı verenlere haramdır" şeklinde bir paylaşımda bulunan eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Sazak için, "Sayın Süleyman Sazak'ın bizimle bir ilişkisi kalmamıştır" dedi.





Bahçeli grup toplantısında ise elektriğe kesilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Bahçeli, "Şahsen uyarmıştım, ödemezse elektriğin kesilmesi gerektiğini ifade etmiştim" diyen Bahçeli, 4 milyon hanenin elektriğinin kesik olduğunu yönündeki açıklamaları 'kuyruklu yalan' olarak niteledi.





CHP liderine yönelik, "Türkiye'yi karanlığa boğamayacaksın" ifadelerini kullanan Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun fatura iddiaları, 4 milyon hanenin elektriğinin kesildiğini ileri sürmesi kuyruklu yalandır. Kesik abone sayısının 278 bin olduğu anlaşılmaktadır" iddiasında bulundu.





Konuşmasının devamında 6 muhalefet partisinin toplantısını hedef alan Bahçeli, "Yuvarlak masa bildirilerini hazırlayan dış güçlerdir" sözlerini kullandı.





MHP lideri, şöyle konuştu:





MİLLET İTTİFAKI'NI '6'LI MASA' ÜZERİNDEN HEDEF ALDI



"Zillet İttifakı Türk milletinin ekmeğini yese de gavurun kılıcını sallamaktan rahatsızlık duymuyor. Toplanıp toplanıp dağılıyorlar, sahte gülümsemelerle günü kurtardıklarını sanıyorlar. Her numara Zillet İttifakı'nda... Bunların dilinde şehitlerimize rahmet yok, Türkiye'ye övgü yok, teröristlere tepki yok, yüzlerinde meymenet yok. Kimin hesabına siyaset yaptıklarını da bilmeyen yok."





"Zillet İttifakı yine 6+1 olarak toplandı. İttifak ortakları güçlendirilmiş parlamenter sistem masalıyla avunuyorlar toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Birbirlerine tuzak kurup dedikodu yapıyorlar sonra birbirlerinin gönlünü almaya çalışıyorlar.





3. kez toplanan partilerin ortak açıklamasının Türkiye'nin yüksek mücadele anlayışıyla bağdaşan bir yanı var mıdır? Milli egemenlik haklarımıza, tarihsel emanetlere bağlılık zillet ittifakı açısından söz konusu mudur? Kimin hesabına siyaset yaptıklarını da bilmeyen yok. Yuvarlak masa bildirilerini hazırlayan dış güçlerdir. Cumhur İttifakı'nın da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de mayası, mimarı büyük Türk Milleti'dir."





KILIÇDAROĞLU'NUN ELEKTRİĞİNİN KESİLMESİ

"Faturayı 3 ay ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmiştir. Karanlıktan aydınlık ortamına gölge düşürmeye çalışmıştır. Şahsen uyarmıştım, ödemezse elektriğin kesilmesi gerektiğini ifade etmiştim. Hatta insani destek adına il başkanlarımızın kandil göndermesini talimatlandırmıştım. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Önemli olan sesi duyurmaktı, bir hafta sonra faturayı ödeyeceğim diyerek istismar çarkını döndürmekle uğraşıyor. Bazı siyasi odaklar da faturayı ödemek için kuyruğa giriyor. Alın birini vurun ötekine.





Kılıçdaroğlu'nun fatura iddiaları, 4 milyon hanenin elektriğinin kesildiğini ileri sürmesi kuyruklu yalandır. Kesik abone sayısının 278 bin olduğu anlaşılmaktadır. Zillet İttifakı'nın trafoları patlak, enerji nakil hatları kopuktur. Kılıçdaroğlu bilsin ki, Türkiye'yi karanlığa boğamayacaksın. Bizim görüşümüze göre, gökyüzü güneş olsa, millet yoksa, vatan yoksa, asıl karanlık işte o zamandır. Bu karanlığın müdafaası zillet ittifakı eliyle yapılmaktadır. Zillet ittifakı 2023'ün haziran ayında kaybedecek, altına imza attıkları ortak açıklamaları başlarına külah diye geçirirler."





"Ey Kılıçdaroğlu ümitsizlik köyüne gitme, karanlığa doğru yürüme güneşler var. Kılıçdaroğlu’nu korku dağları sarmıştır. Kafasının içi gece gibi karanlık düşüncelerle doludur. Gökyüzü güneş olsa, millet yoksa, vatan yoksa, bayrak dalgalanmıyorsa asıl karanlık işte o zamandır."





GARO PAYLAN'IN ERMENİ 'SOYKIRIMI' KANUN TEKLİFİ

"TBMM'de HDP'li müptezel tarafından sunulan kanun teklifinde sözde Ermeni soykırımının tanınması istenmiş, anında iade edilmiştir. TBMM çatısı altında diasporanın ajanı bulunmaktadır. Böylesi bir zelilin TBMM'de yer alması hepimiz adına zuldür. Bu kokuşmuş vekilin kimden cesaret aldığı, kimlerle dayanışma içinde olduğu ortadadır. Kanun teklifi olarak hazırlanması, Türkiye'yi tahrik etmek için kurgulanmıştır. Herkesi uyarıyorum, TBMM, gayrimüslim azınlıkların meydan okuma yeri değildir. Gözümüzün içine baka baka Türk milletine soykırımcı diyenlerin barınacağı bir mekan asla değildir."





"1915 olaylarının içyüzünü, perde arkasını saptırmak bir defa tarih suçudur, Türk milletine saygısızlıktır. Bu sözde soykırımı tanıyan varsa yeri ve adresi TBMM olamaz, olmamalıdır. HDP'li bölücü milletvekilinin teklifine CHP'de sadece 'herkes kendi işine baksın' gibi bir eleştiri gelmiştir. Bu sadece hadsizlik değildir. Bize göre şerefsizliğin daniskasıdır. CHP'li bir milletvekili de sözde soykırım yalanının peşine takılmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu elektrikle ilgili konuştuğun kadar sözde soykırımla ilgili konuşacak mısın?"





BIDEN'A TEPKİ: 'SÖZLERİ HÜKÜMSÜZDÜR'

(ABD Başkanı Biden'ın 1915 sözleri) "Hükümsüzdür ve kınanmayı hak etmektedir. Bundan sonra ne söylerlerse söylesinler sadece kuru gürültüdür. Türk Milleti'nin insanlığa karşı soykırım suçu işlemiş, ezik, lekeli, yaralı millet konumuna düşürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. HDP, PKK'nın ve Ermeni diasporasının çatlak sesi, paslı silahıdır. Kötünün temincisidir. Kürt kökenli kardeşlerimle hiçbir bağı, alakası yoktur. HDP demek cinayet demektir, ihanet demektir. Bu ASALA hayranlarının, bölücü ve yabancı odağının Türk siyasetinden silinip gideceği günler de inşallah yakındır."