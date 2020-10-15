Samanyolu Haber /Dünya / Şahsi masraflarını meclise ödeten vekile hapis! /15 Ekim 2020 11:18

Şahsi masraflarını meclise ödeten vekile hapis!

Norveç Meclisi'nin İran asıllı eski milletvekili Mazyar Keshvari'nin sahte masraf raporu düzenleyerek parlamentoya ödettiğinin ortaya çıkması sonrasında, Norveç Yüksek Mahkemesi tarafından 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Norveç Yüksek Mahkemesi, 39 yaşındaki Mazyar Keshvari'nin Meclis'e sahte seyahat belgeleri sunarak hesabına para geçirmek suçundan 11 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Yerel mahkemenin göç karşıtı popülist İlerleme Partisi'nin (FrP) eski bir milletvekili olan Mazyar Keshvari'ye dolandırıcılık suçundan verdiği cezayı değerlendiren Yüksek Mahkeme, Keshvari'nin cezasını dört ay arttırma kararı verdi.

Kararı değerlendiren Norveç Parlamentosu, "Bu davada, Storting (Norveç Parlamentosu) üyesine duyulan güven ciddi şekilde sarsılmıştır.” açıklamasını yayımladı.

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Keshvari, üç yıllık bir süre boyunca hiç gerçekleşmeyen seyahatler için toplam yaklaşık 450 bin kron (39 bin TL) tutarındaki 72 sahte masraf raporu sunduğunu itiraf ederek, kamuoyundan özür diledi. 

Eski milletvekili, haksız elde ettiği meblağı geri ödeyerek, partisinden ayrıldığını açıkladı.

Euronews'te yayımlanan habere göre Keshvari hakkında Ekim 2018 tarihinde açılan dava, Aftenposten gazetesinin eski FrP milletvekilinin yapmadığı seyahatleri belgelemesi sonucunda başlatılmıştı. 
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