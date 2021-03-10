Samanyolu Haber /Gündem / "Şahsiyetleri çürük, dilleri güdük, siyasetleri ise düdük" /10 Mart 2021 14:45

"Şahsiyetleri çürük, dilleri güdük, siyasetleri ise düdük"

Siyasette 'Fosforlu Meral' polemiği yaşanıyor. İyi Parti lideri Meral Akşaner'in "Bugün olmazsa mahşerde hep birlikte Allah'ın huzurunda hesaplaşacağız sizinle" sözlerine tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, "Bir kadının bu denli ayıplı bir dil kullanması esasen rezilliktir" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medyada kendisi için yapılan 'Fosforlu Meral' benzetmelerine grup toplantısında tepki göstererek  "Bugün olmazsa mahşerde hep birlikte Allah'ın huzurunda hesaplaşacağız sizinle" ifadelerini kullandı. Bahçeli ise Akşener'i sosyal medya hesabından hedef alarak "Bugün İP'in Başkanı, talimatlı ve tembihli bir konuşmayla nefret nöbetine girmiştir. Bir kadının bu denli ayıplı bir dil kullanması esasen rezilliktir" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

* Bugün İP'in Başkanı, talimatlı ve tembihli bir konuşmayla nefret nöbetine girmiştir. Bir kadının bu denli ayıplı bir dil kullanması esasen rezilliktir. Pervasızlığından ve pişkinliğinden biz hicap duyduk, ama o duymadı. Çirkin üslubundan biz utandık, o utanmadı, gocunmadı.

* Türk siyasetinin denge ve istikrara kavuşması, aynı zamanda ahlaki ve milli duyarlılıklar taşıması Türkiye'nin stratejik gücüne güç katacaktır. Siyaset nezaket ister, zarafet bekler, saygı ve sevginin kökleşmesini hedefler. İradesi olmayanların ikmal kaynağı ise iftiradır.

* Büyük İslam filozofu İbni Rüşd demiş ki: “Dünyanın yarısı söyleyecek bir şeyi olup da söyleyemeyen, öteki yarısı da söyleyecek bir şeyi olmadan konuşan insanlardan oluşur.” Ne dediğini bilmeyenin söyleyecek bir sözü yoktur. Bu tiplerde değer ve dirayet de yoktur.

* Siyasi geçmişi kıvrım kıvrım akan bir nehir gibi olanların, zigzaglı ve ziyan içinde bir hayatın içinden gelenlerin yalan ve dedikodu tek sığınaklarıdır. Çünkü şahsiyetleri çürük, dilleri güdük, siyasetleri ise düdük gibidir. Önüne gelen öttürür, ardına düşen savrulur.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Şahsiyetleri çürük, dilleri güdük, siyasetleri ise... Sonraki Haber >>

Soruyu beğenmeyen başbakan, gazetecilere dezenfektan sıktı

Soruyu beğenmeyen başbakan, gazetecilere dezenfektan sıktı

Aşı polemiğinde Erdoğan'a cevap

Aşı polemiğinde Erdoğan'a cevap

Levent Gültekin 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı

Levent Gültekin 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı

AKP'li Kadın vekil: Kadın cinayetleri abartılıyor

AKP'li Kadın vekil: Kadın cinayetleri abartılıyor

Fırıncıdan acı gerçekler: Bayat ekmek, çürük sebze

Fırıncıdan acı gerçekler: Bayat ekmek, çürük sebze

Time Square'de Erdoğan Rejimi protesto edildi

Time Square'de Erdoğan Rejimi protesto edildi

Karşınızda yılın babası

Karşınızda yılın babası

Haydi dostum başarabilirsin

Haydi dostum başarabilirsin

Buket Aydın, sosyal medyanın diline düştü

Buket Aydın, sosyal medyanın diline düştü

Cep telofunu çalan kapkaçı neye uğradığını şaşırdı

Cep telofunu çalan kapkaçı neye uğradığını şaşırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:32:52