Samanyolu Haber /Gündem / Sahte alkolde korkutan tablo: 34 kişi öldü, 32 kişi yoğun bakımda /15 Ocak 2025 23:05

Sahte alkolde korkutan tablo: 34 kişi öldü, 32 kişi yoğun bakımda

Sahte alkol can almaya devam ediyor. İstanbul Valiliği, son 48 saatte 23 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 1 Ocak'tan bu yana sahte alkol kullanımından hayatını kaybeden kişi sayısı 34'e ulaştı. 32 kişi ise yoğun bakımda...

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Sahte alkol kullanımı sonrası can kayıpları her geçen saat artıyor. Özellikle İstanbul'dan art arda ölüm haberleri geliyor. İstanbul Valiliği, son 48 saatte İstanbul'da sahte alkol kullanımına bağlı olarak 23 kişinin hayatını kaybettiğini duyuruldu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*13 Ocak 2025 Pazartesi gününden bu yana İstanbul genelinde sahte alkol kullanımına bağlı olarak gelişen zehirlenme vakalarında ciddi oranda artış meydana gelmiştir. Son 48 saatte toplam 66 alkol zehirlenmesi vakası meydana gelmiş olup, zehirlenen şahıslardan 23’ü hayatını kaybetmiş, entübe edilen 32 hastanın tedavilerine ise yoğun bakım servislerinde devam edilmektedir.

*Tedavisi tamamlanan 3 kişi taburcu edilirken, 8 hastanın da tedavilerine normal servislerde devam edilmektedir.

1 OCAKTAN BERİ 34 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

*Sahte alkol üreterek ya da satarak onlarca vatandaşımızın ölümüne sebep olanların, insanlarımızı öldüren teröristlerden hiçbir farklarının olmadığını değerlendirmekteyiz. Maddi menfaatleri uğruna halkımızın hayatına kasteden alçaklara karşı verdiğimiz mücadele, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız devam edecektir.

*Emniyet, Belediye ve Tarım müdürlüklerimizin denetim ekipleri denetim çalışmalarını aralıksız devam ettirmektedir.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

*Emniyet birimlerimiz bu kapsamda İstanbul genelinde birçok adrese operasyon düzenlemiş, operasyonlarda piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 6 şahıs gözaltına alınmıştır.

*Şahıslardan 2’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından Kasten Adam Öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Şahıslardan 4’ünün ise emniyet işlemleri devam etmektedir.  

*01 Ocak 2025 tarihinden bu yana yürütülen operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konulmuş, sahte ya da kaçak alkol sattığı tespit edilen 64 işletme de ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştır.

*İşletme yetkilileri hakkında başlatılan adli süreç ise devam etmektedir. 2024 yılında yürütülen operasyonlarda toplam 302 ton sahte alkole el konulmuştur.

*Vatandaşlarımızın kaçak ya da sahte alkole karşı azami hassasiyet göstermeleri, şüpheli durumları ise vakit kaybetmeden 112’ye ihbar etmeleri hayati önem taşımaktadır.
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