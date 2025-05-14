Samanyolu Haber /Gündem / Sahte altın atölyesi kurmuşlar: 146 şüpheli gözaltında /14 Mayıs 2025 09:50

Sahte altın atölyesi kurmuşlar: 146 şüpheli gözaltında

Tefecilikten zimmete, resmi belgede sahtecilikten vergi suçlarına kadar uzanan kapsamlı soruşturmada sahte altın atölyesi bulundu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu mali suç operasyonunda 146 şüpheli gözaltına alındı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suçlara yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda 146 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar; İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından Adana'dan Trabzon'a, İstanbul'dan Gaziantep'e kadar 49 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi.

Yakalanan şüpheliler hakkında şu suçlardan soruşturma başlatıldı:

Tefecilik
Kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık
Kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmaya yönelik dolandırıcılık
Zimmet
İhaleye fesat karıştırma
Resmi belgede sahtecilik
Parada sahtecilik
Vergi Usul Kanunu'na muhalefet
Sahte Altın Atölyesi ve Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir sahte altın atölyesi deşifre edilirken, 8 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda çek, senet ve çeşitli finansal doküman da ele geçirildi.

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