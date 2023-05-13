Sahte CHP broşürü dağıtan TÜGVA'lının Soylu ile fotoğrafı çıkt





SÜLEYMAN SOYLU İLE FOTOĞRAFI ÇIKTI



CHP adına sahte broşür dağıtıp suçüstü yakalanan TÜGVA Esenler İlçe Temsilcisi Şeref Yumurtacı’nın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğrafı ortaya çıktı. Halk TV’de yer alan habere göre, Yumurtacı’nın bir yıl öncesine kadar Diriliş Postası’nda da köşe yazarlığı yaptığı belirlendi. CHP adına sahte broşür dağıtıp suçüstü yakalanan TÜGVA Esenler İlçe Temsilcisi Şeref Yumurtacı’nın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğrafı ortaya çıktı. Halk TV’de yer alan habere göre, Yumurtacı’nın bir yıl öncesine kadar Diriliş Postası’nda da köşe yazarlığı yaptığı belirlendi.





















KAFTANCIOĞLU: VALİLİK GÖREVE





CHP 39 İLÇEDE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU





CHP milletvekili adayı Bülent Ütebay seçim öncesi kara bir propagandayı ortaya çıkardı. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sahte broşür dağıtan kişileri suç üstü yakalattı.Söz konusu broşürlerde “Başörtüsü bir metrekarelik bez parçası” ve “LGBT aile düzenini niçin bozsun ki” gibi çirkin ifadeler yer alıyor. Sahte broşürleri dağıtan gruptan bir kişinin de Esenler Belediyesi çalışanı ve Bilal Erdoğan’ın Türkiye Gençlik Vakfı’nda (TÜGVA) şube temsilcisi Şeref Yumurtacı olduğu belirtildi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise olayın ardından sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.Kaftancıoğlu, “Esenler Belediyesi çalışanı ve TÜGVA temsilcisi cumhurbaşkanı adayımızın imzasıyla sahte CHP broşürü yapıp dağıtırken suçüstü yakalanıyor. İstanbul Valiliği’ni gereğini yapmaya davet ediyorum. İlçe seçim kurullarından orijinal broşürlerimizin şekli taklit edilerek üretilen sahte broşürlerin kolluk marifetiyle toplatılması kararını da bekliyoruz. Ne kadar alçaklık yaparsanız yapın son çırpınışlarınız gideceksiniz” diye konuştu.CHP’liler İstanbul’daki 39 ilçede suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, “Gerçekle bağdaşmayan ve içerikleri suç teşkil eden materyallerin kullanılması Türk Ceza Kanunu ve 298 sayılı Kanun gereğince suçtur. Fiil hakaret ve iftira suçunu oluşturduğu gibi halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu işlenmektedir. Yine 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca da bu materyaller propaganda aracı olarak kullanılamayacaktır” denildi.