Samanyolu Haber /Gündem / Sahte çürük raporlu Hakan Ural'a Bahçeli'den 'başarı' mesajı /09 Ağustos 2022 16:41

Sahte çürük raporlu Hakan Ural'a Bahçeli'den 'başarı' mesajı

Kanal D'de sabah kuşağında magazin programı yapan Hakan Ural'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'başarılar' mesajı geldi.

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Programında yeni sezona başlayan Hakan Ural’a MHP lideri Devlet Bahçeli, ‘başarılar’ mesajı iletti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” isimli programa mesaj gönderdi. Ural, yeni sezonuna başlayan program için özel kalemiyle ‘başarılar’ mesajı ileten Bahçeli’ye teşekkür etti.

Ural, mesajın ardından, “Kendisini çok sever ve sayarım. Ülkenin birliğinde büyük katkısı var. Almış olduğu sorumluluğun hakkı ödenmez. Duygulanıyorum çünkü yaptığına sahip çıkmak deniliyor. Hem sahip çıkıyor hem iyi ki varsınız diyor” ifadelerini kullandı.
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