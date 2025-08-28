Sahte denklik belgeleriyle 419 kişi üniversiteli yapılmış

Söz konusu skandal, ilk kez 2019’da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan ihbarla gündeme geldi. Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, iki yıl boyunca herhangi bir işlem yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2021’de müfettiş görevlendirerek Bursa, Gaziantep ve Şanlıurfa’da inceleme başlattı.





Müfettişlerin raporunda dikkat çeken bulgular yer aldı:





İncelenen 450 öğrenciden 419’unun denklik belgesi usulsüz verildi.208 öğrenci, Bursa il ve Nilüfer ilçe milli eğitim müdürlüklerinden belge aldı.





201 öğrenci Bursa’da yaşamamasına rağmen burada başvuru yaptı.





27 öğrenci aynı ikamet adresini gösterdi.





Evrakların asılları bulunamadı.Öğrenciler, hem Türkiye’de hem de Rusya, Ukrayna, Belarus, Makedonya, Moldova ve Sırbistan’daki liselerden mezun olmuş gibi göründü. Ancak Türkiye’deki mezuniyetlerini başvuru sırasında beyan etmediler.





Yurtdışında eğitim aldıklarına dair belgelerin orijinalleri yoktu.





Bir kısmı hiç yurtdışına çıkmamıştı; giriş-çıkış tarihleri de eğitim süreleriyle uyuşmuyordu.





Bazılarının giriş-çıkış belgeleri tamamen sahteydi.





Müfettiş raporunda, öğrencilerin gerçeğe aykırı beyanda bulunarak denklik belgesi aldıkları, belgelerin usule ve kanuna aykırı olduğu ve iptal edilmesi gerektiği vurgulandı.





MEB SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Rapor sonrası Milli Eğitim Bakanlığı suç duyurusunda bulundu. Bursa’da 2022’de düzenlenen operasyonda, aralarında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yükseköğretim Yurtdışı Eğitim ve Denklik Bölümü şefi Mustafa E. ile memur Emrah Ü.’nün de bulunduğu 10 kişi tutuklandı.





Sanıklar hakkında “rüşvet” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından dava açıldı. Ayrıca, usulsüz denklik belgesiyle üniversiteye kayıt yaptıran 210 öğrenciye de “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla iddianame düzenlendi.





Soruşturma kapsamında ifade veren öğrenciler, üniversiteye kaydolmak için para karşılığı sahte belgeler aldıklarını kabul etti.





Öğrencilerden para almakla suçlanan Bekir T. ise iddiaları reddetti. Sahte belgenin denklik değil, mezuniyet evrakı olabileceğini öne sürdü. Bekir T, pandemi döneminde uzaktan eğitimin yasal olduğunu, Rusya’da liselerin iki yılda tamamlanabildiğini savundu. Hiçbir öğrencinin mağdur edilmediğini, çünkü yüzde 10’luk kontenjanın yurtdışındaki öğrencilere ayrıldığını ileri sürdü. Ayrıca, AKP’den İYİ Parti’ye geçtiği için eski meslektaşlarının kendisine kumpas kurduğunu iddia etti.





DAVA DEVAM EDİYOR

Bursa ve Ankara’da açılan davalar birleştirilerek Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Sanıkların yargılamaları halen devam ediyor.