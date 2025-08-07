Sahte diploma çetesi sosyal medyada reklam yapmış: 'Diploma verilir'

Türkiye’nin gündemine yıldırım etkisiyle düşen sahte diploma çetesinin iddianamesinde sanıkların sosyal medyaya yönelik ifadeleri de dikkat çekti. Olaya ilişkin hazırlanan 2 iddianamede ifadeleri yer alan çeşitli şüpheliler, çeteyle sosyal medyadaki “Diploma verilir”, “Para ile diploma verilir” ve “E-sınav ve direksiyon sınavında başarılı olduğunuzu düşünüyorsanız dilekçe ile bize ulaşın. Biz Milli Eğitim Bakanlığı ile irtibata geçerek başarılı hale getiriyoruz” biçiminde reklamlar üzerinden tanıştığı ve yine sosyal medya üzerinden iletişime geçtiklerini belirtti.





Gündemi sarsan “sahte diploma” olayına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmalar kapsamında hazırlanan 2 iddianameden yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Çetenin sosyal medya üzerinden suç unsuru faaliyetine yönelik reklamlar yayımladığı, kişilerle bu alanlardan iletişime geçtiği görüldü. Çetenin özellikle sosyal medya araçlarından “Facebook”, “Instagram” ve “Telegram” üzerinden reklam ve iletişimi sağladığı saptandı.





DEPREMDE YAŞAMINI YİTİRENLERİN VERİLERİNİ ÇALMIŞLAR

Cumhuriyet'te yer alan habere göre davanın şüphelilerinden olan Yusuf Algan Çelik’in ifadesinde çeteyle Instagram’da gördüğü “Diploma verilir” ilanıyla tanıştığını ve Telegram üzerinden “Oğuz” isimli bir kişiyle iletişime geçtiğini belirtti. Çelik, Oğuz’dan 2 yıllık “turist rehberliği diploması” istediğini, Oğuz’un ise kendisine bu bölümün 4 yıllık, ücretinin ise 200 bin TL olduğunu belirttiğini söyledi. Çelik ifadesinde; Oğuz’un kendisine sahte diploma işleminin 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren yurttaşların mezuniyet bilgilerinin silinip, üzerine istemde bulunan kişilerinin bilgilerinin kaydedilerek yapıldığını anlattığını aktardı.





KİMLİK BİLGİLERİNİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞ

Güler Kahraman Büyükkeleş isimli şüpheli ise sosyal medyada “Devlet Onaylı Sertifikalar” verildiği biçimde reklamlara denk geldiğini ve reklamlara tıkladığında da kendisinin “Facebook messenger” isimli farklı bir sosyal medya uygulamasına yönlendirildiğini belirtti. Büyükkeleş; bu uygulamadan kendisine 100 bin TL karşılığında 1 ay çevrimiçi eğitimle devlet onaylı yaşam koçluğu sertifikası verileceği teklifinde bulunan kişilere yine bu uygulama aracılığıyla TC kimlik bilgilerini gönderdiğini belirtti. Büyükkeleş, bu durumu kabul etmeyip, herhangi bir ödem yapmadığını da söyledi. İddianamede Büyükkeleş’e ilişkin “Somut olaya ilişkin olarak herhangi bir veri bulunmadığı” yönünde değerlendirmeye yer verildi.





‘PARA İLE DİPLOMA VERİLİR’ İLANI

Sahte e-imza aracılığıyla çete tarafından kendisine Ege Üniversitesi’nden “inşaat mühendisliği” diploması oluşturan şüpheli Mehmet Tahir Gülmez de çeteyle sosyal medya üzerinden tanıştığını belirtti. Gülmez, sosyal medyada “para ile diploma verilebileceği” şeklinde bir reklam gördüğünü, çeteyle “Whatsapp” isimli uygulama üzerinden iletişime geçtiğini belirtti.





‘DİPLOMA SATIN AL’ GRUBU

Bu kapsamda; çetenin sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği kişilerden biri de Ahmet Yıldız isimli şüpheli oldu. Yıldız, 2023’te “Facebook” üzerinden “Hoca” lakaplı bir kişiyle tanıştığını ve “Whatsapp” üzerinden onunla iletişime geçtiğini aktardı. Hoca tarafından kendisine “Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi”nden sahte diploma çıkarıldığını kaydeden Yıldız, Hoca’nın bu işlem için kendisinden 400 bin TL para istediğini; ancak kendisinin bu parayı ödemediğini de ekledi. İddianamede ayrıca Yıldız’ın telefonunda “Diploma Satın Al” isimli bir whatsapp grubuna üye olduğu bilgisi de yer aldı.





‘BİZİ ARAYIN MEB’İ AYARLAYALIM’ REKLAMI

Adana Sarıçam sürücü kursu yetkilisi olan şüpheli Mehmet Konur ise yine sosyal medya üzerinden çeteyle tanıştığını, bu tanışıklığının ardından çeteyle işbirliği yaptığını belirtti. Konur; “Facebook”ta “Başarı Ehliyeti” adlı bir reklama tıklamasıyla “E-sınav ve direksiyon sınavında başarılı olduğunuzu düşünüyorsanız dilekçe ile bize ulaşın. Biz Milli Eğitim Bakanlığı ile irtibata geçerek başarılı hale getiriyoruz” biçiminde bir ifadeye rastladığını belirtti. Konur, buradan ulaştığı telefon numarasını “Telegram” üzerinden aradığını açıkladı.





KURS SAHİBİ ÇETEYE ÇALIŞMIŞ

Konur, ulaştığı kişilerce Adana Sarıçam’da görüştüğünü ve kendi kurumunda direksiyon eğitimi alan ancak 3-4 kez uygulama sınavından başarısız olan H.Ö. isimli kursiyeri adına çeteyle anlaştığını ve kursiyerinin kimlik ve sınav bilgilerini “Telegram” üzerinden çete üyesine verdiğini aktardı. Çete üyesinin kendisini birkaç gün sonra arayarak, kursiyerinin son sınavını başarılı duruma getirdiğini ve kendisinden 12 bin TL ücret talep ettiğini aktaran Konur; bu parayı da kursiyerinin eşinden aldığını belirtti. Konur bu işlemin ardından; sınavlardan başarısız olan 13 kursiyeri için de çeteyle işbirliği yaptığını, işlemler sonucunda öğrencilerinden para toplayıp, farklı tarih ve yollarla kendisiyle iletişime geçen çete üyelerine gönderdiğini belirtti. Kendisinin de bu işlemler için 5 bin ila 10 bin TL arasında komisyon aldığını söyledi.