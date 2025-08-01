Sahte diploma çetesinde yok yok: Profesörler, askerler, depremde ölen avukatlar...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak çeşitli belgelerden sahte e-imza üreten 65 sanık hakkında, 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenledi.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.





Yapılan soruşturma neticesinde sanıkların, aralarında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Eğitim ve Öğretim Başkanının yanı sıra 14 farklı üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanı veya personelinin e-imzalarını kopyaladıkları tespit edildi.





Başsavcılık, aralarında Y.B, Z.K, M.Y, A.A, G.C.G, K.K. ve Y.A.Ç'nin de bulunduğu 65 sanık hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilemez kılma, sisteme veri yerleştirme", "bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" gibi suçlardan, 5 yıldan 50 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.





İddianamede sanıkların, bazı elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve T.C. kimlik kartları kullanarak, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yöneticiler adına elektronik imza başvuru ve üretiminde bulunduğu, bu e-imzalar ile kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayarak birtakım yasa dışı iş ve işlemler gerçekleştirdiği, yetkisiz erişimlerle sahte mezuniyet belgeleri oluşturarak YÖKSİS sistemlerine eklediği, çeşitli elektronik sınav sonuçlarını başarısızken değiştirerek başarılı duruma getirdiği belirtildi.





6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin diplomalarını kullandılar

Sanıklara ait elektronik materyal incelemelerinin de bulunduğu iddianamede, sanık Y.B'nin sanık Z.K. ile olan mesaj kayıtlarında 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden avukatların listelerine ulaşılarak, üniversite kayıtlarının silindiği, ardından hukuk fakültesi mezuniyeti talep eden diğer kişileri, vefat eden avukatların yerine ilgili üniversitelere kayıt ettikleri aktarıldı.





Sanık Y.A.Ç. ifadesinde, bir sosyal medya platformunda yayınlanan "diploma verilir" ilanını gördüğünü, ilanda bulunan bağlantı üzerinden bu kişilerle iletişime geçerek 2 yıllık Turist Rehberliği diploması talep ettiğini, iletişime geçtiği kişinin 4 yıllık bölüm ücretinin 200 bin lira olduğunu söylediğini, söz konusu işlemin depremde vefat edenlerin mezuniyet bilgileri değiştirilerek diploma talebinde bulunan kişilerin isimleriyle kayıtlarının yapıldığına yönelik bilgiler verdiğini, bunun üzerine kendisinin kimlik bilgilerini gönderdiğini ve ücretin 500 bin liraya çıkarıldığını anlattı.





İddianamede, sanığa ait cep telefonunda sahte mezuniyet kaydıyla ilgili pek çok mesajın olduğu, sanık Z.K'yla diploma teminine ilişkin mesajlar ile arkadaşına 200 bin lira karşılığında mezuniyet kaydı aldığını açıkça beyan ettiği mesaj kayıtlarının mezuniyet belgelerine ilişkin ekran görüntülerinin bulunduğu aktarıldı.





Sanıklar tarafından 270 e-imza üretildi

Sanıklardan A.A, Z.K'nın öğrencisi olarak bildiği K.K. isimli kişinin ülke genelinde BESYO bölümüne girişte düzenlenen yetenek sınavlarına başkalarının yerine girdiğini aynı zamanda sanık Z.K'nın e-imza olaylarının en başındaki kişi olduğunu ve Z.K'nın talimatları doğrultusunda etrafında bulunanların e-imza üretimi ve kullanımında birlikte hareket ettiklerini, bu şekilde 270 e-imza üretildiğini bildiğini ileri sürdü.





Yakup isimli kişinin çok iyi yabancı dil bildiğini ve 2006-2010 yılları arasında yapılan yabancı dil sınavlarına başkaları yerine girerek sınavlardan yüksek puan aldığını beyan eden sanık A.A, bu puanlarla üniversitelere öğretim görevlisi, akademisyen olarak yerleştirilen Türkiye geneli 400'den fazla kişi olduğunu, bu kişilerin birçoğunun doçent ve profesör olarak görev yaptığını iddia etti.





Yasa dışı yollarla herhangi bir üniversiteye kayıt yaptırmadığını belirten sanık Z.K ise ifadesinde, mezuniyet ya da diploma temin etmediğini, kendisinin 2010 ve 2012 yıllarında KPSS, 2016 yılında ise sahte diploma çetesi soruşturmasında örgüt lideri sıfatıyla yargılandığını ancak beraat ettiğini, bu olayın üzerine bazı kişilerin kendisine ulaşarak yasa dışı teklifler sunduğunu ancak bu teklifleri kabul etmediğini, bu nedenle bazı kişilerin adını kullanarak suçlamaları kendi üzerinden atmaya çalıştıklarını, mevcut suçlamaları kabul etmediğini, elektronik imza ile yaşadığı sorunlara ise A.A'nın sebep olduğunu söyledi.





Sanıklar hakkında 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası istendi

Sanıklar hakkında, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilemez kılma, sisteme veri yerleştirme", "bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" suçlarından 5 yıldan 50 yıla hapis cezası istendi.





İddianame, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.