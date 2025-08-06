'Sahte Diploma' skandalı TBMM gündeminde

Önergenin Genel Kurul’da kabul edilmesi durumunda, bu konuyu detaylı olarak incelemek üzere bir Meclis araştırma komisyonu kurulacak. Önergenin kabul edilmesi için, toplantıya katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun oyuna ihtiyaç var. Örneğin, oylamaya 400 milletvekili katılırsa, önergenin kabul edilmesi için en az 201 “evet” oyu gerekiyor. Bu oylamada, iktidar partisi AKP ve ortağı MHP Meclis’teki sandalye sayısının çoğunluğunu elinde tuttuğu için, bir araştırma önergesinin kabul edilip edilmemesinde belirleyici rol oynuyorlar.



Cengiz Çiçek, Türkiye’nin teknik altyapılarında ve toplumsal yapısında ciddi bir güven ve meşruiyet kriziyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Devletin dijital sistemlerine sızıldığı ve yüzlerce sahte belge düzenleyen organize bir suç şebekesinin varlığının, “yalnızca bireysel suçlar değil, aynı zamanda devletin denetim, hesap verebilirlik ve kamusal hizmet mekanizmalarının da çökme noktasına geldiğini göstermekte olduğunu” ifade etti.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve iki iddianameyle genişletilen soruşturmaya değinen Çiçek, “Sahte diploma, transkript, sürücü belgesi ve sınav belgelerinin üretildiği geniş çaplı bir sahtecilik ağı ortaya konmuştur!” dedi.

Üst düzey yetkililerin e-imzaları kopyalanıyor



Cengiz Çiçek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın 4 Ağustos 2025 tarihli sosyal medya açıklamasını hatırlattı. Yerlikaya, o açıklamasında, “7 Ocak’ta 23 ilde, 23 Mayıs’ta ise 16 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 197 şüpheli yakalanmıştır. Bunlardan 37’si tutuklanmış, 150’si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında 57 üniversite diploması, dört lise diploması ve 108 sürücü belgesinin sahte olduğu tespit edilmiştir.” demişti.



Çiçek, kamu kurumlarının sistemlerine izinsiz erişim sağlandığını belirterek, “Bu suç ağı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) gibi kamu kurumlarının üst düzey yöneticilerine ait elektronik imzaları kopyalayarak; e-Devlet, YÖKSİS ve MEB sistemlerine yetkisiz erişim sağlamıştır.” ifadelerini kullandı.

Sahte mezuniyet kayıtları oluşturulmuş



Sahteciliğin nasıl organize edildiğine dair iddianamede yer alan bilgileri aktaran Çiçek, “TÜRKTRUST ve E-İMZATR adlı elektronik sertifika sağlayıcılarının Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul’daki bayileri üzerinden sahte T.C. kimlik kartları ve sürücü belgeleriyle e-imzalar üretilmiştir. Bu e-imzalarla Gazi, Atatürk, Ege, Mersin, İnönü, Yıldız Teknik ve İbrahim Çeçen Üniversitelerinin sistemlerine girilmiş; sahte mezuniyet kayıtları oluşturulmuş ve sınav sonuçları manipüle edilmiştir.” ifadelerini kullandı.



Şebekenin sosyal medya aracılığıyla müşteri bulduğuna değinen Cengiz Çiçek, “Basında yer alan bilgilere göre, şebeke sosyal medya üzerinden ‘e-Devlet garantili diploma’ ilanları vermiş; sahte belgeler için 50 bin TL’den başlayıp 2,5 milyon TL’ye kadar değişen ücretler talep etmiştir. Bu ödemelerin bir kısmının kripto para ile yapıldığı da tespit edilmiştir.” dedi.

Çete lideri, KPSS çetesi davasında ceza almış



DEM Partli Çiçek, suç şebekesinin lideri olduğu öne sürülen kişinin geçmişine dikkat çekerek, “Ziya Kadiroğlu’nun 2010–2016 yılları arasında ‘KPSS çetesi’ ve ‘sahte diploma çetesi’ davalarında beş yıl hapis cezası aldığı belirtilmiştir. Ancak buna rağmen, Düzce Üniversitesi’nde doktora programına kabul edildiği iddia edilmektedir. Bu durum, denetim mekanizmalarındaki zafiyetleri açık biçimde ortaya koymaktadır. Yaklaşık 400 akademisyen ve 40 milletvekilinin sahte belgelerle göreve başladığı ileri sürülmüştür. Bu iddialar resmi makamlarca doğrulanmamış olmakla birlikte; soruşturmanın genişliği ve siyasete uzanan boyutları, kamuoyunda ciddi şüphelerin oluşmasına neden olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Türkiye, suç örgütlerinin üreticisi haline geldi



BTK’nın kamuoyuna açıklama yapmamasını eleştiren Çiçek, “BTK’nın üst düzey yöneticilerinin e-imzalarının kopyalandığı iddianamelerde yer alırken, kurumun kamuoyuna yeterli açıklama yapmaması güven krizini derinleştirmiştir. Bu vakalar; liyakat, hesap verebilirlik ve kamusal adalet ilkelerinin nasıl tasfiye edildiğini, yerine sadakat ve kayırmacılığın nasıl yerleştiğini göstermektedir. Yakın geçmişte gündeme gelen ‘yeni doğan bebek çetesi’ vakasında olduğu gibi, Türkiye artık bu tarz suç yapılarının üreticisi ve taşıyıcısı haline gelmiştir.” dedi.