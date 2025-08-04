Sahte diploma skandalı büyüyor: Devlet kurumları nasıl aşıldı?

Lise ve üniversite diplomalarını devletin dijital altyapılarını kullanarak geçerli hale getirdiklerini söyleyen kişinin ifadeleri, Türkiye’de kurum içi güvenlik zafiyetlerinin de ne denli vahim boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi.





‘ÖZEL BİR UYGULAMA’

Cumhuriyet'in özel haberine göre kişilerin lise diplomasının MEB altyapısında görünmesi gerektiği için, gerekli işlemler üç adımda tamamlanıyor. İlk adımın sisteme erişim olduğunu söyleyen çete üyesi, “MEB’e bağlı olan okul veri tabanlarına erişim sağlayan özel bir uygulama kullanarak geçmiş dönem kayıtlarını inceliyoruz. Mezuniyet kaydı olmayan kişiler için boş kayıt alanları tespit ediyoruz” dedi.





‘TASDİKNAME ARAYIŞI’

İkinci adım olarak tasdikname tanımlaması yaptıklarını aktaran çete üyesi, “Okulların öğrenci mezuniyet verilerini genellikle ‘tasdikname’ (geçici çıkış belgesi) üzerinden işliyoruz. Bu belgeyi, kişinin okuldan mezun olmuş sayılabilmesi için dijital sisteme tanıtıyoruz. Burada kişinin adı, soyadı, TC kimlik numarası, okul kodu, mezuniyet tarihi ve diploma notunu giriyoruz” ifadelerini kullandı.





Tasdikname girildikten sonra bilgiyi MEB arşivine, “e-diploma” olarak aktardıklarını öne süren çete üyesi, “Bu işlem yapıldıktan sonra sistem, belgeyi otomatik olarak ‘Doğrulanabilir Diploma’ olarak tanıyor” ifadeleriyle tüm süreci nasıl ilerlettiklerini aşama aşama anlattı.





AKTİF MEZUN GÖRÜNÜYOR

Sahte üniversite diploması oluşturma sürecinin ise daha “karmaşık” olduğunu belirten çete üyesi, “Önce talep edilen üniversitenin diploma tasarımını bire bir hazırlıyoruz. Kişisel bilgileri, bölüm, fakülte, mezuniyet tarihi, diploma notu gibi verileri işliyoruz” itirafında bulundu.





İkinci aşamada ise ÖSYM veri tabanına girdiklerini dile getiren çete üyesi, “Üniversiteye yerleşme kaydını ÖSYM veritabanına özel bir entegrasyon aracılığıyla tanımlıyoruz. Bu işlem, kişinin o yıl o üniversiteyi ‘kazanmış gibi’ görünmesini sağlıyor” iddiasını dile getirdi. Daha sonra YÖK Bilgi Sistemi’ne (YÖKSİS) giriş yaptıklarını ifade eden çete üyesi, burada diploma numarası, mezuniyet tarihi ve diploma derecesi tanımladıklarını söyledi. Çete üyesi, sahte diploma almak isteyen kişinin bu sayede sistemde aktif mezun olarak görünmesini sağladıklarını kaydetti.







