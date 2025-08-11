'Sahte diploma skandalı'nda Saray da topa girdi!





SORUŞTURMADA KARARLILIK MESAJI





KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, gündemdeki usulsüz diploma soruşturmasına değindi. Erdoğan, “Bir yıl önce tespit edilip yargıya taşınan soruşturma kapsamında 220 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 37 kişi tutuklandı, 150 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Devletimiz, milletin hakkını yiyen haramzadelere acımamış, adalete teslim etmiştir” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, suçun ortaya çıkarılmasında devletin ilgili kurumlarının titiz bir çalışma yürüttüğünü belirtti. “Ellerine almışlar bir iftira fırçası, önlerine gelene kara çalıyorlar. Oysa bu suçu tespit eden, şikâyet eden ve yargıya intikal ettiren biziz” diyen Cumhurbaşkanı, soruşturmanın kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.Erdoğan, İstanbul’daki yolsuzluk soruşturmalarında olduğu gibi bu dosyada da kimseye ayrıcalık tanınmadığını ifade ederek, “Konumu, unvanı ne olursa olsun kimsenin gözünün yaşına bakılmadı. Daha önemlisi, suç örgütü üyelerini aklamak için kimse sokağa çıkmadı, milli markaları boykot çağrısı yapmadı. Türkiye’nin suç örgütleriyle mücadelesini sulandıramazsınız” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda sert bir mesaj vererek, “Kim milletin hakkına giriyorsa, malına mülküne el uzatıyorsa yakasına yapışacağız” ifadelerini kullandı.