Samanyolu Haber /Gündem / 'Sahte diploma skandalı'nda Saray da topa girdi! /11 Ağustos 2025 20:23

'Sahte diploma skandalı'nda Saray da topa girdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada usulsüz diploma soruşturmasına ilişkin net mesaj verdi: “220 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 37 kişi tutuklandı. Milletin hakkına giren kim olursa olsun yakasına yapışacağız.”

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, gündemdeki usulsüz diploma soruşturmasına değindi. Erdoğan, “Bir yıl önce tespit edilip yargıya taşınan soruşturma kapsamında 220 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 37 kişi tutuklandı, 150 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Devletimiz, milletin hakkını yiyen haramzadelere acımamış, adalete teslim etmiştir” dedi.

SORUŞTURMADA KARARLILIK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, suçun ortaya çıkarılmasında devletin ilgili kurumlarının titiz bir çalışma yürüttüğünü belirtti. “Ellerine almışlar bir iftira fırçası, önlerine gelene kara çalıyorlar. Oysa bu suçu tespit eden, şikâyet eden ve yargıya intikal ettiren biziz” diyen Cumhurbaşkanı, soruşturmanın kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMADI

Erdoğan, İstanbul’daki yolsuzluk soruşturmalarında olduğu gibi bu dosyada da kimseye ayrıcalık tanınmadığını ifade ederek, “Konumu, unvanı ne olursa olsun kimsenin gözünün yaşına bakılmadı. Daha önemlisi, suç örgütü üyelerini aklamak için kimse sokağa çıkmadı, milli markaları boykot çağrısı yapmadı. Türkiye’nin suç örgütleriyle mücadelesini sulandıramazsınız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda sert bir mesaj vererek, “Kim milletin hakkına giriyorsa, malına mülküne el uzatıyorsa yakasına yapışacağız” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Sahte diploma skandalı'nda Saray da topa girdi! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:15:58