Sahte diploma skandalının araştırılmasını AKP ve MHP önlemiş

Skandalların sona ermediği Türkiye bugünlerde sahte diploma skandalı ile sarsılıyor. Kurumlara olan güvenin son yılların en düşük seviyede olmasına bir de sahte diplomalar darbe vurdu.





İçişleri bakanı tarafından çökertildiği ifade edilen çetenin, BTK Başkanı ve yardımcısının dahi e-imzasını kopyalayarak devletin sistemi olan e-Devlet'e sahte diplomaları resmi bir şekilde kaydettiği ortaya çıktı.





Bu sayede hangi doktorun hangi hastanede, hangi mimarın hangi köprüyü, yolu ya da binayı yaptığı ise henüz bilinmiyor. Bu skandal kamuoyunun da diken üstünde olmasına neden oldu. Ancak gazeteci Saygı Öztürk'ün bugün köşesinden aktardığı bilgi okuyanları öfkelendirdi.





3 SENE ÖNCE VERİLEN ÖNERGEYİ AKP-MHP REDDETMİŞ

Öztürk tarafından aktarılan bilgiye göre bundan 3 sene önce CHP Hatay Milletvekili ve CHP'li bazı vekiller 1 Aralık 2022 tarihinde saat 13.45’te TBMM Başkanlığı’na sunduğu araştırma önergesi verdi.





Önergenin konusu ise bugün Türkiye'yi sarsan sahte diploma konusu. Önergede "TÜBİTAK’a sahte diplomalı uzmanların, önemli kamu kuruluşlarına sahte diplomalı bürokratların, üniversitelere sahte diplomalı akademisyenlerin girebiliyor olması, emek hırsızlığıyla birkaç günde diploma sahibi olmak isteyenlerin, hem de sahte diploma üretip satarak para kazanmak isteyen dolandırıcıların cesaretlerini artırmaktadır" ifadeleri yer alıyordu.





MECLİS ARAŞTIRSIN DENİLMİŞ

Önergeyi veren vekiller bu şekilde istihdam yapıldığını, bu durumun önüne geçilmesini talep etmiş ancak bu önerge AKP-MHP oyları ile reddedilmiş. Önergede şunlar deniyordu:





"Sahte diploma dolandırıcılığı o kadar aleni hale gelmiştir ki sosyal medya platformlarından veya kurulan web siteleri üzerinden, ilkokuldan üniversiteye kadar tüm kademeler için diploma tarifeleri ilan edilmektedir. Açık açık sahte diploma satışları yapılmakta, hatta reklamlar düzenlenmektedir. İnternetten veya sosyal medyadan iktidara karşı yapılan eleştirel yorumlar dahi anında tespit edilip, jet hızıyla işlem yapılırken, sahte diploma satış siteleri illegal faaliyetlerine rahatlıkla devam edebilmektedir.





Sahte diploma satışı yapan, sahte diplomayla iş bulup gelir elde eden kişilere yönelik cezaların yetersiz olması da bu suçun yaygınlaşmasının bir diğer nedenidir. Sahte diploma satanlar ya da kullananlar genellikle 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmakta, çoğu durumda da hükmün açıklaması geriye bırakılmaktadır. Dolayısıyla ceza yetersizliği de sahte diplomalıları artırmaktadır."