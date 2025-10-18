Sahte diploma soruşturması: Şebeke lideri olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu İstanbul’da yakalandı

Çok sayıda kamu kurumu yöneticisinin elektronik imzasını kopyalayarak sahte üniversite, lise diploması ve sürücü belgesi düzenleyen 134 kişi hakkında mayıs ayında dava açıldı. Temmuz ayında tamamlanan ikinci iddianameyle 65 kişi daha davaya dahil edilerek, sanık sayısı 199 oldu.



199 kişinin yargılandığı davanın duruşması 10 Ekim’de Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.



Hâkim, şebekenin başında geldiği ileri ‘Ziya Hoca’ lakaplı Ziya Kadiroğlu ile Gökay Celal Gülen, Narkotik başkomiseri adına sahte kimlik çıkaran Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Ziya Kadiroğlu ve Yalçın Maraşlı’nın tutuklu kaldıkları süre gözetilerek delilleri karartma ihtimallerinin olmaması gerekçesiyle tahliyelerine karar verdi.



YENİDEN TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI



Haklarında tahliye kararı verilen Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen ve Yalçın Maraşlı hakkında savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.



Tutuklama kararının ardından Taner Dağhan teslim olurken, diğer 4 sanığa ulaşılamadı.



T24’ün edindiği bilgiye göre, şebekenin başında geldiği ileri sürülen ‘Ziya Hoca’ lakaplı Ziya Kadiroğlu İstanbul’da yakalandı.



Kadiroğlu, emniyetteki işlemlerin ardından yeniden cezaevine gönderilecek.