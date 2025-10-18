Samanyolu Haber /Gündem / Sahte diploma soruşturması: Şebeke lideri olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu İstanbul’da yakalandı /18 Ekim 2025 09:55

Sahte diploma soruşturması: Şebeke lideri olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu İstanbul’da yakalandı

Kamu kurumları yöneticilerinin, elektronik imzalarını kopyalayarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen şebekenin yargılandığı davada hakkında önce tahliye kararı verilen, ardından yeniden tutuklama kararı çıkarılan şebekenin başında geldiği ileri ‘Ziya Hoca’ lakaplı Ziya Kadiroğlu İstanbul’da yakalandı.

SHABER3.COM

Çok sayıda kamu kurumu yöneticisinin elektronik imzasını kopyalayarak sahte üniversite, lise diploması ve sürücü belgesi düzenleyen 134 kişi hakkında mayıs ayında dava açıldı. Temmuz ayında tamamlanan ikinci iddianameyle 65 kişi daha davaya dahil edilerek, sanık sayısı 199 oldu.

199 kişinin yargılandığı davanın duruşması 10 Ekim’de Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Hâkim, şebekenin başında geldiği ileri ‘Ziya Hoca’ lakaplı Ziya Kadiroğlu ile Gökay Celal Gülen, Narkotik başkomiseri adına sahte kimlik çıkaran Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Ziya Kadiroğlu ve Yalçın Maraşlı’nın tutuklu kaldıkları süre gözetilerek delilleri karartma ihtimallerinin olmaması gerekçesiyle tahliyelerine karar verdi.

YENİDEN TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Haklarında tahliye kararı verilen Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen ve Yalçın Maraşlı hakkında savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.

Tutuklama kararının ardından Taner Dağhan teslim olurken, diğer 4 sanığa ulaşılamadı.

T24’ün edindiği bilgiye göre, şebekenin başında geldiği ileri sürülen ‘Ziya Hoca’ lakaplı Ziya Kadiroğlu İstanbul’da yakalandı.

Kadiroğlu, emniyetteki işlemlerin ardından yeniden cezaevine gönderilecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sahte diploma soruşturması: Şebeke lideri olduğu iddia... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:14:29