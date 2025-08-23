Samanyolu Haber /Gündem / Sahte diplomalı imam eşini suçladı /23 Ağustos 2025 11:26

Sahte diplomalı imam eşini suçladı

Diyarbakır'da diplomasının sahte olduğu tespit edilen imam ifadesinde, tüm bunların başına eski eşinin şikayeti nedeniyle geldiğini belirterek "Bu davanın neden şimdiye kadar kapanmadığını da anlamış değilim" dedi.

Diyarbakır’da sahte diplomayla imamlık yaptığı tespit edilen Yavuz Koç hakkında verilen mahkeme kararının ayrıntıları ortaya çıktı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, diplomanın sahteliğinden şüphelenince Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne başvurdu. Açık Öğretim Bilgi Yönetim Sistemi’nden yapılan sorguda belgenin Mesleki Açık Öğretim Lisesi tarafından düzenlenmediği belirlendi.

Koç’un Açık Öğretim Lisesi’ne hiç kayıt olmadığının, öğrencilik kaydı bulunmadığının, diplomanın üzerindeki okul numarasının başka bir öğrenciye ait olduğunun ve sanık adına “8199” numarayla düzenlenmiş bir diplomanın mevcut olmadığının altı çizildi.

Tespitlerin ardından hem Milli Eğitim Bakanlığı hem Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulundu; Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirim yapılarak Koç’un maaşı kesildi.

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

Sanık hakkında “resmi belgede sahtecilik” ve “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlarından dava açıldı. Soruşturma, sahte diplomanın noterde onaylatılarak kullanıldığını da ortaya koydu.

Koç’un diplomanın fotokopisine Üsküdar 15. Noterliği’nde “Aslı gibidir” şerhi alıp bu belgeyle Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne kaydolduğu, ardından Diyarbakır Müftülüğü’ne ortaöğretim mezunu olarak sözleşmeli imam hatip alımına başvurduğu tespit edildi.

Koç, Lice’nin Ortaç Köyü’ne sözleşmeli imam olarak atandı; bu görevdeyken Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Bölümü’nü bitirdi.

ZİNCİRLEME DOLANDIRICILIK

Sözcü’nün haberine göre; sahte imam, yurt dışında alınan ifadesinde şunları söyledi:

“Herhangi bir sorun çıkmadı ve memur olarak atandım. Noterden onay da yaptım. Ben dolandırıcı değilim. Ben kendim istifa ettim. Lice Ortaç Köyüne atamam yapıldı. Bu davanın neden şimdiye kadar kapanmadığını da anlamış değilim. Suç tarihinde boşandığım eski eşimin şikâyetiyle bunlar yaşandı”

Mahkeme, sanığın sahte diploma ile lisans diploması da elde ettiğini, 16 Mayıs 2015’ten Mayıs 2017’ye kadar iki yıl boyunca devletten maaş aldığı için zincirleme dolandırıcılık suçunu işlediğine hükmetti.

Resmi belgede sahtecilik yönünden ise, suç tarihinden itibaren 12 yıllık olağanüstü zamanaşımı dolduğu gerekçesiyle düşme kararı verilmesi gerektiğinin altını çizdi.
