Samanyolu Haber /Gündem / Sahte diplomalı Yerlikaya’nın bir skandalı daha ortaya çıktı /27 Aralık 2020 15:35

Sahte diplomalı Yerlikaya’nın bir skandalı daha ortaya çıktı

AKP’nin şeref aylığında kesintiye gittiği sporculara mahkemeden de ret kararı geldi. Ancak diplomasının sahte olduğu ortaya çıkan Cumhurbaşkanı danışmanı Hamza Yerlikaya’nın kardeşi Muttalip Yerlikaya’nın hem şeref aylığındaki kesinti kaldırıldı, hem de yapılan kesintiler faiziyle geri ödendi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığı danışmanı Hamza Yerlikaya’nın sahte diplomasının ardından şimdi de kardeşi Muttalip Yerlikaya’ya şeref aylığında torpil yapıldığı iddiası gündemde.

KARDEŞ YERLİKAYA’YA AYRICALIK
Cumhuriyet’in haberine göre Muttalip Yerlikaya’nın başvurusu üzerine mahkeme, şeref aylığından yapılan kesintinin başvuru tarihinden işletilerek yasal faiziyle ödenmesi ve şeref aylığı üzerindeki kesintinin kaldırılmasına karar verdi. Şeref aylığından kesinti yapılan ve ret kararı verilen diğer sporcular ise duruma tepki gösterdi.

ŞEREF AYLIĞI NEDİR?
Mevzuata göre dünya şampiyonluğu başarısı elde etmiş olan sporculara devlet tarafından şeref aylığı bağlanıyor. Yasada yer alan düzenlemeye göre şeref aylığı; dünya şampiyonluğunda başarı derecesine göre asgari ücret tutarının yüzde 140 ile yüzde 100’ü arasında değişen tutarlarda sporculara veriliyor. Ancak geçen yıl itibarıyla dünya şampiyonluğuna sahip pek çok sporcuya ödenen asgari ücret seviyesindeki tutar 900 TL’ye indirildi.

MİLLİ SPORCULARA RET KARARI
Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla görüşmesinden sonuç alamayan sporcular konuyu yargıya taşımak zorunda kaldı. Sporcular, şeref aylığının mevzuatta belirtilen tutarlar üzerinden ödenmesini talep etti. Mahkemeye başvuran sporculara art arda “ret” kararları gelirken; sahte diploma skandalıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanı danışmanı Hamza Yerlikaya’nın kardeşi Muttalip Yerlikaya hakkında farklı bir karar çıktı.

1993’te İran’da yapılan Ordulararası Dünya Güreş Şampiyonluğu’nda birinci olan Muttalip Yerlikaya’nın açtığı davada mahkeme, şeref aylığından yapılan kesintinin başvuru tarihinden işletilerek yasal faiziyle ödenmesi ve şeref aylığı üzerindeki kesintinin kaldırılmasına karar verdi. Dünya şampiyonluğu başarısı elde etmiş ve şeref aylığı kesintisi olan diğer sporculara ise mahkemeden “ret” kararları verildi. Şeref aylığı kesintisi yaşayan sporcular; Yerlikaya haklı bulunurken kendilerinin haksız bulunmasına tepki göstererek bu durumun “çifte standart” olduğuna dikkat çekti.

ÇİFTE STANDAT TEPKİSİ
Dünya şampiyonluğu olan bir güreşçi; yaşananların sporcular için büyük bir ayıp olduğunu belirterek “Hiçbir gerekçe sunulmadan aylığımız kesildi. Üstelik bu durumla ilgili ‘Sayın Bakan ile görüşmek istediğimizde bize mahkemeye gidin’ denildi. Gerçekten şeref aylığı ile geçinen dünya şampiyonu olmuş arkadaşlarımız var” değerlendirmesinde bulundu. Şampiyon güreşçi “Bizim zorumuza giden durum: Hamza Yerlikaya ve Ercan Yıldız; güreşin içinden gelmiş, aynı kamp ortamında bulunmuş, aynı odada kalmış kendi arkadaşlarına, beraber alın teri döktüğü arkadaşlarına bunu yapıyor. Bu durumla karşılaşınca şoke olduk” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sahte diplomalı Yerlikaya’nın bir skandalı daha ortaya... Sonraki Haber >>

Sağlık çalışanı genç: O Kadar Umutsuz, O Kadar Mutsuzum ki...

Sağlık çalışanı genç: O Kadar Umutsuz, O Kadar Mutsuzum ki...

Erken sevinmenin sonu hüsran oldu

Erken sevinmenin sonu hüsran oldu

Ankara'da buzlanma sonucu araçlar bir birine girdi

Ankara'da buzlanma sonucu araçlar bir birine girdi

FBI uçan adamın peşinde!

FBI uçan adamın peşinde!

Güldür Güldür Show'un torpil skeci ortalığı salladı

Güldür Güldür Show'un torpil skeci ortalığı salladı

Kovid-19 kapalı alanda nasıl yayılıyor?

Kovid-19 kapalı alanda nasıl yayılıyor?

İstanbulların yüreği ağzına geldi!

İstanbulların yüreği ağzına geldi!

Akit'çinin sorusunu cevaplamadı: Kurumun gazete niteliği taşımıyor

Akit'çinin sorusunu cevaplamadı: Kurumun gazete niteliği taşımıyor

Gergerlioğlu'ndan Soylu'ya cevap

Gergerlioğlu'ndan Soylu'ya cevap

Açız kardeşim, aç!

Açız kardeşim, aç!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:15:53